Переплатили подрядчику более 3,5 миллиона: должностным лицам "Киевавтодормост" сообщили о подозрении

Двум должностным лицам "Киевавтодормост" сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. По данным следователей, двое работников допустили убытки государству на более чем 3,5 миллиона гривен.

В Офисе генпрокурора рассказали, что речь идет о бывшем исполняющем обязанности директора (сейчас он – директор) и главном инженере. Именно они подписывали соответствующие документы, пишет 24 Канал.

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Что известно о деле двух работников "Киевавтодормост"

У Офисе генпрокурора рассказали, что в 2022 году коммунальное предприятие "Киевавтодормост" и частное предприятие заключили договор подряда на выполнение аварийных, восстановительных работ по замене гидроизоляции на Северном и Южном мостах, а также на эстакадах и транспортных развязках в Киеве.

Следователи сообщили, что дальше тогдашний исполняющий обязанности директора не проверил, соответствуют ли проведенные работы сметной документации. Как следствие:

при выполнении работ подрядчик использовал материалы, которые не предусматривал, ни договор, ни тендерная документация. Это привело к удорожанию стоимости проекта;

в акты приемки выполненных строительных работ включили дополнительные работы, которые также не предусматривал смета и договор. Это также привело к дополнительным расходам.

При этом чиновник подписал справки о стоимости строительных работ и платежные поручения. В свою очередь главный инженер подписал акты приемки выполненных строительных работ, на основании которых на счета частной фирмы перечислены бюджетные средства. В результате указанных действий столичной общине нанесен ущерб на более 3,5 миллиона гривен,

– рассказали в прокуратуре.

После сообщения о подозрении решают вопрос об избрании меры пресечения должностным лицам.

Чиновникам "Киевавтодормост" сообщили о подозрении

Следствие продолжается. В прокуратуре объяснили, что предоставят правовую оценку также действиям должностных лиц подрядной организации.

В полиции Киева сообщили – если вину должностных лиц по статье о служебной халатности докажут, то им грозит лишение свободы на 2 – 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и штраф от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.