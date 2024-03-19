У Офісі генпрокурора розповіли, що мовиться про колишнього виконувача обов'язків директора (наразі він – директор) та головного інженера. Саме вони підписували відповідні документи, пише 24 Канал.

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Що відомо про справу двох працівників "Київавтошляхміст"

У Офісі генпрокурора розповіли, що у 2022 році комунальне підприємство "Київавтошляхміст" та приватне підприємство уклали договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт по заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах, а також на естакадах та транспортних розв'язках у Києві.

Слідчі повідомили, що далі тодішній виконувач обов'язків директора не перевірив, чи проведені роботи відповідають кошторисній документації. Як наслідок:

під час виконання робіт підрядник використав матеріали, які не передбачав, ані договір, ані тендерна документація. Це призвело до подорожчання вартості проєкту;

до актів приймання виконаних будівельних робіт включили додаткові роботи, які також не передбачав кошторис та договір. Це також призвело до додаткових витрат.

При цьому посадовець підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення. Своєю чергою головний інженер підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, на підставі яких на рахунки приватної фірми перераховані бюджетні кошти. В результаті вказаних дій столичній громаді завдано збитків на понад 3,5 мільйона гривень,

– розповіли в прокуратурі.

Після повідомлення про підозру вирішують питання щодо обрання запобіжних заходів посадовим особам.

Посадовцям "Київавтошляхміст" повідомили про підозру

Слідство триває. У прокуратурі пояснили, що нададуть правову оцінку також діям службових осіб підрядної організації.

У поліції Києва повідомили – якщо провину посадовців за статтею про службову недбалість доведуть, то їм загрожує позбавлення волі на 2 – 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та штраф від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Зверніть увагу! За даними YouControl, наразі керівником комунального підприємства "Київавтошляхміст" є Богдан Кобернюк.