Чиновникам Минобороны объявили новые подозрения: это не касается предыдущего скандала

Правоохранители сообщили о подозрении двум экс-чиновникам Минобороны. Речь идет о коррупции в закупках продовольствия. Однако это не касается недавнего скандала.

Подозрение касается закупок в 2020 году. Следствие подозревает, что злоумышленники причинили государству почти 12 миллионов гривен ущерба. Более того, их действия повредили ВСУ.

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Что известно о деле

В ДБР рассказали, что в декабре 2020 – январе 2021 года руководитель департамента Минобороны заключил договоры о закупке услуг по организации питания ВСУ на 2021 год. По указанию заместителя Министра обороны Украины он незаконно подписал 8 дополнительных соглашений с поставщиками с заведомо невыгодными для ВСУ условиями.

Эта схема кроме финансовых потерь привела к снижению боевой готовности, обороноспособности ВСУ, подрыву авторитета ВСУ и создала потенциальную угрозу основам национальной безопасности.

Поэтому экс-заместителю министра обороны Игорю Халимону и экс-руководителю одного из департаментов Министерства Константину Ступаку объявили подозрения:

в злоупотребление властью и служебным положением, повлекшее тяжкие последствия;

препятствование законной деятельности ВСУ в особый период.

Чиновникам может грозить до 15 лет тюрьмы.

Дело не касается недавнего скандала

В НАБУ отметили, что дело не касается недавнего скандала с закупками продовольствия в 2022 году. Впрочем, эта история также расследуется НАБУ. Причем, расследование началось еще до скандала.

Информация об этом деле начала появляться еще в 2021 году. Однако существенных изменений в системе закупок для военных никто не предпринял. Детективы отметили, что министерство обороны до сих пор закупает продукты по непрозрачным правилам – из-за странной схемы с "каталогами". Именно у них булт "яйца по 17 гривен" и "картофель по 22".