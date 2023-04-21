Підозра стосується закупівель у 2020 році. Слідство підозрює, що зловмисники заподіяли державі майже 12 мільйонів гривень шкоди. Ба більше, їхні дії зашкодили ЗСУ.

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Що відомо про справу

У ДБР розповіли, що в грудні 2020 – січні 2021 років керівник департаменту Міноборони уклав договори про закупівлю послуг з організації харчування ЗСУ на 2021 рік. За вказівкою заступника Міністра оборони України, він незаконно підписав 8 додаткових угод з постачальниками зі свідомо невигідними для ЗСУ умовами.

Ця схема, крім фінансових втрат, призвела до зниження бойової готовності, обороноздатності ЗСУ, підриву авторитету ЗСУ та створила потенційну загрозу основам національної безпеки.

Тому ексзаступнику міністра оборони Ігорю Халімону та екскерівнику одного із департаментів Міністерства Костянтину Ступаку оголосили підозри:

у зловживання владою та службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Чиновникам може загрожувати до 15 років в'язниці.

Справа не стосується нещодавнього скандалу

У НАБУ зазначили, що справа не стосується нещодавнього скандалу з закупівлями харчів у 2022 році. Втім, цю історію також розслідує НАБУ. Причому розслідування почалося ще до скандалу.

Інформація про цю справу почала зʼявлятися ще у 2021 році. Проте суттєвих змін у системі закупівель для військових ніхто не зробив. Детективи зазначили, що міністерство оборони досі закуповує продукти за непрозорими правилами – через дивну схему із "каталогами". Саме в них булт "яйця по 17 гривень" та "картоплю по 22".