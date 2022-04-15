Чиновники должны вернуться в Украину до 25 апреля: правительство приняло постановление
Источник:Урядовий портал
Кабинет Министров принял постановление, обязывающее всех чиновников вернуться к 25 апреля из-за рубежа. В противном случае им грозит дисциплинарное наказание в виде увольнения.
Новое постановление регулирует работу госслужащих в условиях военного положения. В частности предусматривает дистанционную работу для тех, кто находится в Украине, однако из-за рубежа чиновники должны вернуться.
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Детали нового постановления
Согласно новому правительственному постановлению, пребывание заграницей для должностных лиц допустимо только в случае служебной командировки.
К тем, кто находится заграницей без согласования руководителя, постановление позволяет применять дисциплинарные наказания. Согласно закону о государственной службе, это может быть замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии или даже увольнение.
Все чиновники должны вернуться в Украину в течение 10 дней – до 25 апреля.
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