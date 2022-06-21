Чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты входили в агентуру ФСБ

В Украине продолжают выявлять предателей и агентов Кремля. Очередных нашли в Кабмине и не только.

Агентов российской ФСБ обнаружила Служба безопасности Украины. Кроме Кабмина, предатель был также и в Торгово-промышленной палате. Разведывательно-подрывную деятельность они вели в органах украинской власти.

По теме Полицейские-изменники переходят к сотрудничеству с оккупантами в Мариуполе: возмутительное видео

Спецоперация СБУ

Контрразведка Службы безопасности провела спецоперацию, чтобы обезвредить вражеских агентов. Эта спецоперация имела множество этапов.

В конечном итоге в Киеве задержали заведующего отделом Секретариата Кабмина агента "Киреева". Его завербовала ФСБ еще в 2012 году, когда он ездил в Россию. Оттуда он вернулся с оперативным псевдонимом, мобильным телефоном, чтобы передавать информацию, и задачами. За весь период, когда он предавал Украину, получил за это от врага 27 тысяч долларов

Руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты имел кличку агент "Гаврилов". Его ФСБ завербовала в марте 2016 года. С того времени ему в целом россияне заплатили 33 тысячи долларов за выполненные задач, в которых он предавал государство.

Эти агенты ФСБ передавали врагу разную разведанную информацию. В частности, рассказывали о состоянии обороноспособности нашего государства. Также сдавали как обустроенную границу Украины и даже персональные данные о наших правоохранителях.

Продались за деньги

Конечно, предатели разведывали и давали врагу информацию не просто так, а за вознаграждение. Россияне платили им за информацию от 2 до 15 тысяч долларов за одно задание. Оплата зависела от того, насколько тайной и важной была информация, которую они смогли получить.

Следователи СБУ уже сообщили обоим преступникам о подозрении в государственной измене. Суд даже избрал для них меру пресечения. Предателей решили оставить под стражей.

Что говорят изменники: смотрите видео

Предатели и коллаборанты в Украине

Как оказалось в нашем государстве немало предателей, которые показывали россиянам позиции наших вооруженных сил и помогали оккупировать наши города и села. Но украинские правоохранители активно работают над тем, чтобы таких находить и наказывать по закону. Как пример, недавно в Сумской области СБУ задержала российского агента, который оказался местным жителем. Он разведывал позиции украинских военных. Российские оккупанты во время вторжения дали жителю Сум задачу: фотографировать и снимать расположение оборонных объектов и движения украинской военной техники.

Есть коллабранты, которых до сих пор задержать не удалось, потому что они на временно оккупированных территориях. Показывают, будто стали местными властями. Но властвовать им осталось недолго, потому что Украина рано или поздно освободит все свои земли. А вот коллаборант Мелитополя Евгений Балицкий уже хотел покинуть город. Просил перевести его из Запорожья в Крым. Мол, будет "руководить" оккупированной частью Запорожья оттуда.

Задержали украинские правоохранители и жителя Бахмута Донецкой области. Он также сдавал россиянам позиции ВСУ. Кроме того, предатель сообщал российским оккупантам, попала ли ракета в нужный им объект. Пошел на сотрудничество с захватчиками в мае этого года. Выполнял все указания, за что и поплатился и ответит.

В Херсоне предателей взрывают: смотрите видео