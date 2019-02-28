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      Чиновники хотят прийти к власти с легализованными незаконными богатствами, – эксперт

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      Конституционный суд принял решение, которое позволит коррупционерам избежать наказания
      Конституционный суд принял решение, которое позволит коррупционерам избежать наказания / Фото из открытых источников

      Политический подтекст решения Конституционного суда об отмене наказания чиновников за незаконное обогащение один – найти форму легализации нелегальных богатств. Но это только возмутит общество.

      Такое мнение 24 каналу высказал директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

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      Идет поиск формы легализации чиновниками их незаконно полученных огромных богатств в последние минуты перед выборами президента. Бриллианты, дорогие машины, самолеты, недвижимость – есть, но этим можно хвастаться только тайно. Чиновники хотят прийти к новой власти с уже легализованными богатствами. Никто не знает, что будет после выборов,
      – отмечает Виктор Небоженко.

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      По словам политолога, Порошенко сделал огромную классовую ошибку, заставив всех чиновников пройти е-декларирование. В публичной плоскости появились деньги чиновников, источники которых никто из них в ближайшие сто лет не доведет. Притом, что западные специалисты говорят, что в е-декларирование попало 15-20% богатств украинских чиновников. Впрочем, считает Небоженко, зря Конституционный суд коснулся этого вопроса перед выборами.

      Решение КС об отмене наказания чиновников за незаконное обогащение вступает в острый публичный материальный конфликт с остатками е-декларирования. Рукописи горят, но не электронные счета. Кто-то решил упростить себе жизнь, а на самом деле обострил проблему несправедливости доходов и коррупции и вернул ее в эпицентр политической борьбы,
      – подчеркнул Виктор Небоженко.

      Эксперт заметил: после введения электронного декларирования НАПК показало свое бессилие. Схема была проста – те чиновники, которые попались на подозрительных доходах, создавали фирму, которая доказывала их "легальность". И никто из правоохранителей уже не мог вмешиваться. Кроме того, отмечает специалист, КС – лишнее архитектурное украшение украинской правоохранительной системы, которое не выполняет своей роли в течение 15 лет.

      Какое решение принял Конституционный суд?
      Конституционный суд признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение. Говорится об уголовной статье, где сказано, что если человек, на которого возложены государственные функции, не может подтвердить законность приобретения своих активов, то он может быть лишен свободы. Мотивация КС – положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности и ограничивает свободу человека и другие его конституционные права.

      Уголовную ответственность за незаконное обогащение в Украине ввели в 2015 году. Это было одним из требований Евросоюза во исполнение Плана действий по визовой либерализации. А еще было одним из обязательств Украины перед МВФ. Самое тяжелое наказание за незаконное обогащение – заключение на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Конституционный суд Коррупция Петр Порошенко е-декларирование НАПК
      Источник: 24 канал
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