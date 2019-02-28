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      Чиновники хочуть прийти до влади з легалізованими незаконними багатствами, – експерт

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      Конституційний суд ухвалив рішення, яке дозволить корупціонерам уникнути покарання
      Конституційний суд ухвалив рішення, яке дозволить корупціонерам уникнути покарання / Фото з відкритих джерел

      Політичний підтекст рішення Конституційного суду про скасування покарання чиновників за незаконне збагачення один – знайти форму легалізації нелегальних багатств. Але це тільки обурить суспільство.

      Таку думку 24 каналу висловив директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко.

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      Йде пошук форми легалізації чиновниками їхніх незаконно отриманих величезних багатств в останні хвилини перед виборами президента. Діаманти, дорогі машини, літаки, нерухомість – є, але цим можна хвалитися тільки таємно. Чиновники хочуть прийти до нової влади з уже легалізованими багатствами. Ніхто не знає, що буде після виборів,
      – наголошує Віктор Небоженко.

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      За словами політолога, Порошенко зробив величезну класову помилку, змусивши всіх чиновників пройти е-декларування. У публічній площині з'явилися гроші чиновників, джерела яких ніхто з них у найближчі сто років не доведе. Притому, що західні фахівці говорять, що в е-декларування потрапило 15-20% багатств українських чиновників. Втім, вважає Небоженко, дарма Конституційний суд торкнувся цього питання перед виборами.

      Рішення КС про скасування покарання чиновників за незаконне збагачення вступає в гострий публічний матеріальний конфлікт із залишками е-декларування. Рукописи горять, але не електронні рахунки. Хтось вирішив спростити собі життя, а насправді загострив проблему несправедливості доходів і корупції і повернув її в епіцентр політичної боротьби,
      – підкреслив Віктор Небоженко.

      Експерт зауважив: після введення е-декларування НАЗК показало своє безсилля. Схема була проста – ті чиновники, які попалися на підозрілих доходах, створювали фірму, яка доводила їхню "легальність". І ніхто з правоохоронців вже не міг втручатися. Крім того, наголошує фахівець, КС – зайва архітектурна прикраса української правоохоронної системи, що не виконує своєї ролі протягом 15 років.

      Яке рішення ухвалив Конституційний суд? Конституційний суд визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за незаконне збагачення. Мовиться про кримінальну статтю, де сказано, що якщо людина, на яку покладені державні функції, не може підтвердити законність придбання своїх активів, то вона може бути позбавлена волі. Мотивація КС – положення статті не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості і обмежує свободу людини та інші її конституційні права.

      Кримінальну відповідальність за незаконне збагачення в Україні ввели у 2015 році. Це було однією з вимог Євросоюзу на виконання Плану дій з візової лібералізації. А ще це було одним із зобов’язань України перед МВФ. Найтяжче покарання за незаконне збагачення – ув’язнення на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.

      blog_ava
      Скасування статті про незаконне збагачення: у Євросоюзі вщент розбили аргументи суду
      сьогодні
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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Конституційний суд Корупція Петро Порошенко е-декларування НАЗК
      Джерело: 24 канал
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