Чиновникам Одесской ОВА вручили подозрения за растрату средств на закупку продуктов для ВСУ

Чиновники Одесской ОВА подозреваются в растрате госбюджета на закупках продуктов для ВСУ. Только по одному договору на закупку продуктов фигуранты "заработали" более 7 миллионов гривен.

В Одесской области Нацполиция ликвидировала масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.

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Кого именно подозревают в преступлении

Среди фигурантов – бывший заместитель председателя Одесской ОВ, начальник одного из департаментов (депутат Одесского областного совета) и начальник отдела ОВА. Им объявили о подозрении за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Также о подозрении сообщили директору предприятия, с которым они сотрудничали.

В настоящее время им доложено о подозрении в растрате денежных средств в особо крупных размерах (часть 5 статьи 191 УК Украины),

– сообщили в прокуратуре.

Что известно о деле

Чиновников Одесской областной военной государственной администрации подозревают в незаконных сделках. По данным следствия, должностные лица в сговоре с директором ООО завысили рыночную стоимость продуктов при заключении трехсторонних соглашений о приобретении продовольственных товаров для Вооруженных сил Украины.

Правоохранители установили, что в апреле 2022 года только по одному заключенному с подконтрольным обществом договору на закупку продуктов на 40 миллионов гривен разница в стоимости достигла семи миллионов.

Но сумма присвоенных бюджетных средств может быть в разы больше, поэтому работа следователей продолжается,

– уточнил временно и.о Председателя Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Досудебное расследование осуществляет Главное управление Нацполиции Украины.

Чиновникам Одесской ОВА вручили подозрения: