Эра роботов и монополия Nvidia: как компании по производству чипов стали новыми техгигантами

Каждый раз, когда вы спрашиваете что-то у ChatGPT или его многочисленных конкурентов, вы, возможно, даже не догадываетесь, что этим делаете еще богаче несколько глобальных гигантов.

Сегодня рынок искусственного интеллекта контролируют всего четыре компании. Практически все современные чат-боты работают на чипах Nvidia, которая удерживает около 92% рынка компонентов, называемых ИИ-акселераторами. А изготовление этих микросхем зависит от трех ключевых поставщиков: южнокорейской SK Hynix, тайваньской TSMC и нидерландской ASML. Каждая из этих компаний имеет столь же прочные рыночные позиции, как и сама Nvidia, а иногда – даже еще сильнее.

При других обстоятельствах такая монополизация вызвала бы антимонопольные расследования и угрозы принудительного разделения. Но в технологической отрасли доминирование гигантов стало почти нормой – от эпохи мейнфреймов и персональных компьютеров до браузеров, поисковиков, соцсетей и мобильных платформ.

Сможет ли искусственный интеллект повторить историю предыдущих технологических революций? Наступит ли его "iPhone-момент" – прорыв, который изменит расстановку сил на рынке? Или же ИИ-революция не оправдает ожиданий, и нынешний ажиотаж окажется лишь очередным пузырем? Пока что главные игроки рынка, среди которых Nvidia и ее партнеры, укрепляют свои позиции. Но конкуренты уже тратят миллиарды, чтобы сломать их доминирование.

Читайте в материале 24 Канала о том, как выглядит новая эра технологических монополий и какие вызовы стоят перед лидерами ИИ-индустрии.

Как компании по производству микросхем стали технологическими гигантами

Еще десятилетие назад американская компания Nvidia ассоциировалась больше с геймингом, чем с искусственным интеллектом. Компания специализировалась на разработке графических процессоров (GPU), которые обеспечивали реалистичную визуализацию в играх вроде Call of Duty. Но ключевой особенностью этих чипов была технология параллельных вычислений: вместо последовательного решения задач, как в традиционных компьютерах, GPU могли обрабатывать много вычислительных процессов одновременно.

В начале 2010-х группа исследователей случайно обнаружила, что такая архитектура идеально подходит для глубокого обучения (deep learning) – модели, которая имитирует работу человеческого мозга и стала основой современного бума искусственного интеллекта.

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Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг вовремя понял потенциал этого открытия. В 2016 году он отправил первые AI-чипы на сумму 129 000 долларов в тогда еще небольшую лабораторию OpenAI. Это был рискованный, но удачный шаг.

Сначала это было почти случайностью. Но Nvidia смогла грамотно воспользоваться этой случайностью,

– приводит Bloomberg слова профессора экономики Гарвардского университета Джейсона Фурмана.

Еще до начала ИИ-революции Nvidia разработала библиотеку программного кода для своих GPU, создав уникальный язык программирования Compute Unified Device Architecture (CUDA). Он стал стандартом для работы с графическими процессорами компании. Благодаря этому большинство инженеров по искусственному интеллекту привыкли работать именно с CUDA, а попытки конкурентов – даже таких гигантов, как Google или Intel – выйти на этот рынок не дали ощутимых результатов.

18 марта 2025 года Хуанг представил новую линейку мощных чипов и программного обеспечения под названием Dynamo, назвав ее "операционной системой ИИ-завода".

Какие есть ключевые игроки в производстве ИИ-чипов

Для работы GPU необходима мощная память, которая хранит и обрабатывает огромные объемы данных. Nvidia закупает ее у SK Hynix – корейской компании, которая контролирует около 80% рынка передовой высокоскоростной памяти (HBM). Долгое время SK Hynix оставалась в тени своего конкурента Samsung. Но в 2019 году ее инженеры разработали новую технологию упаковки чипов памяти, которая позволила ИИ-системам обрабатывать больше данных без перегрева. Samsung пока не смогла предложить аналогичное решение.

Интересно! Nvidia сама не производит свои GPU-чипы. У нее нет собственных заводов. Все производство она поручает TSMC – тайваньской компании, которая специализируется на выпуске микросхем по чужим проектам. TSMC создала эту модель бизнеса и довела свое мастерство до уровня, который оставил конкурентов далеко позади.



Ее прорывом стал контракт с Apple в 2013 году, когда производитель iPhone отказался от услуг Samsung в пользу тайваньцев. С тех пор Intel и Samsung годами пытаются разрушить монополию TSMC на производство чипов – безуспешно. По оценкам самой компании, в 2024 году она выпустила 99% всех AI-акселераторов в мире.

Но даже TSMC – не самый крупный монополист в ИИ-отрасли. Это звание принадлежит ASML – нидерландской компании, расположенной в небольшом городке Велдховен. ASML – единственный в мире производитель сверхсовременных машин для создания полупроводников, которые используют TSMC и другие производители. Ее установки с экстремальной ультрафиолетовой литографией (EUV) имеют размеры автобуса и стоят около 380 миллионов долларов за единицу.

Несмотря на очевидное доминирование, компании избегают слова "монополия" и уверяют, что их лидерство – результат честной конкуренции. В Nvidia отмечают, что они работают на рынке наряду с другими поставщиками, облачными сервисами и ИИ-компаниями.

Клиенты ценят наше комплексное решение и возможность использовать Nvidia в любом облаке или локальной инфраструктуре,

– прокомментировали Bloomberg в компании.

TSMC, SK Hynix и ASML от комментариев для издания отказались.

Но являются ли эти компании монополиями? Nvidia контролирует более 70% рынка графических процессоров, что формально можно считать монополией, особенно с учетом высокого барьера входа для конкурентов. Однако вопрос в том, злоупотребляет ли компания этим положением.

Цены на чипы Nvidia выросли до 90 000 долларов за последние два года, а производители ключевых компонентов, в частности SK Hynix, также повысили цены из-за отсутствия альтернатив. Как следствие, Nvidia достигает маржи более 70% – чрезвычайно высокого показателя даже для технологической отрасли. В то же время стоимость AI-сервисов, таких как ChatGPT и Microsoft Copilot, пока не выросла, поскольку техногиганты готовы покрывать расходы, чтобы сохранить лидерство.

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Около 41% дохода Nvidia приходится на четырех клиентов – Microsoft, Google, Amazon и Meta. Все они сталкиваются с дефицитом GPU, поскольку спрос на вычислительные мощности для AI стремительно растет. Впрочем, компании также разрабатывают собственные ИИ-чипы, чтобы уменьшить зависимость от Nvidia: Amazon инвестирует в кастомные чипы, Microsoft поддерживает AMD, а OpenAI заказывает производство чипов в TSMC.

Хотя некоторые поставщики Nvidia занимают ведущие позиции на рынке, это не означает, что они имеют полный контроль. Например, в 2024 году компания SK Hynix была почти единственным производителем самых современных чипов HBM3E. Но поскольку ее главным клиентом была именно Nvidia, это создавало определенный баланс в отношениях. В то же время Samsung и американская Micron Technology активно разрабатывали собственные альтернативы, поэтому SK Hynix не могла устанавливать слишком высокие цены. В результате Nvidia одобрила чипы HBM3E от Samsung и Micron, и это лишь усилило конкуренцию на рынке.

Как на Nvidia влияет Трамп

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания потратит несколько сотен миллиардов долларов на производство полупроводников и электроники в США в течение следующих четырех лет.

Этот шаг свидетельствует о попытках Nvidia перенастроить свою цепь поставок, уменьшая зависимость от Азии на фоне угрозы тарифов, которые может ввести Дональд Трамп. По словам Хуанга, в целом Nvidia закупит электроники на полтриллиона долларов, и значительная ее часть будет изготовлена в США.

Политика "Америка прежде всего" уже влияет на бизнес-инвестиции, заставляя даже такие гиганты, как Nvidia, пересматривать свое глобальное присутствие. Компания, ставшая ключевым игроком в сфере искусственного интеллекта, достигла рыночной капитализации 2,9 триллиона долларов благодаря буму на ИИ. Однако ее зависимость от тайваньских производителей, в частности TSMC и Foxconn, делает цепь поставок уязвимой из-за торговых войн и угрозы Китая в отношении Тайваня.

Хуанг заверил, что Nvidia готова к любым вызовам, включая геополитические риски и природные катаклизмы.

Мы имеем достаточно диверсифицированную сеть производства и знаем, что можем производить чипы в США,

– заявил руководитель Nvidia.

Соучредитель Nvidia также отметил, что администрация Трампа может существенно укрепить американскую индустрию ИИ на фоне растущей конкуренции с Китаем. В частности, он назвал Huawei "наиболее грозной технологической компанией Китая", которая успешно осваивает новые рынки, несмотря на попытки США ограничить ее развитие.

Важную роль в укреплении производственных мощностей в США играет 100-миллиардное инвестирование TSMC, благодаря которому флагманские чипы Nvidia Blackwell производятся на территории США. Это, по словам Хуанга, является значительным усилением устойчивости цепи поставок.

Чем еще занимается Nvidia, кроме чипов На конференции GTC 2025 в Сан-Хосе Nvidia анонсировала Groot N1 – универсальную AI-модель для робототехники. Она сочетает синтетические и реальные данные, а также использует "двойную систему мышления", вдохновленную человеческими когнитивными процессами.



Groot N1 расширяет возможности прошлогоднего проекта Project Groot, добавляя поддержку для различных типов человекоподобных роботов. Система "медленного мышления" помогает распознавать окружающую среду и планировать действия, тогда как "быстрое мышление" реализует их в виде движений и манипуляций.



Nvidia открывает доступ к модели в формате open source, а также выпускает симуляционные инструменты и шаблоны для создания учебных данных. Как заявил генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг: "Эра универсальной робототехники уже наступила".

Что будет дальше с Nvidia

Антимонопольные меры против Nvidia маловероятны, считают в Bloomberg – такой шаг мог бы выглядеть как наказание за успех. Однако регуляторы анализируют, как компания так быстро выросла и были ли нарушения.

В прошлом году Минюст США начал расследовать, предоставляла ли Nvidia особые условия клиентам, которые покупали ее продукты исключительно в комплексе. Также внимание привлекло ее приобретение израильской Run:AI, которая разрабатывает ПО для управления ИИ-чипами. Компания отрицает любые нарушения и заявляет, что сделает Run:AI открытым кодом.

Стратегию Nvidia можно сравнить с подходом Apple – создание "закрытой экосистемы", что заставляет клиентов использовать только ее решения. В то же время США и ЕС одобрили соглашение с Run:AI, хотя в Европе традиционно более жесткие требования к монополиям.

Важно! Президент Трамп поддерживает лидерство США в сфере ИИ и тесно сотрудничает с Кремниевой долиной, что снижает вероятность санкций против Nvidia. В январе ее CEO Дженсен Хуанг встретился с Трампом, обсудив технологическое лидерство страны.

Похожая ситуация у TSMC, SK Hynix и ASML – они являются ключевыми игроками в своих странах. Их преимущество базируется не только на возможных антиконкурентных действиях, но и на масштабах и огромных инвестициях в R&D. Выход на рынок полупроводников требует миллиардных затрат, что повышает барьеры для новых игроков. Впрочем, доказать рыночные злоупотребления сложно без конкретных доказательств монопольного ценообразования или навязывания услуг.

Возможно ли производство чипов для ИИ в Украине

Украина планирует возродить полупроводниковую отрасль в рамках стратегии цифрового развития до 2030 года. Важной частью этого процесса является привлечение международных технологических партнеров, в частности Nvidia. В марте 2025 года Минцифра подтвердила контакты с Nvidia в сфере ИИ-чипов через новообразованный центр WINWIN. Это может стать первым шагом к интеграции Украины в мировую экосистему полупроводниковых технологий.

Ключевой задачей является создание производственных мощностей для выпуска полупроводников, говорится в комментариях Минцифры для 24 Канала. Для этого необходимо привлечь инвестиции, построить современную инфраструктуру и интегрироваться в глобальные цепи поставок. В профильном министерстве отмечают, что продолжается разработка секторальной стратегии, которую планируют обнародовать в первой половине 2025 года.

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Сейчас главные вызовы для Украины – это создание современных производственных мощностей, поиск инвестиций и интеграция в мировой рынок. В то же время страна имеет мощный человеческий капитал, сохранены научно-исследовательские институты и потенциал для создания инновационного кластера, который объединит университеты, стартапы и технологические компании.

Строительство фабрики по производству полупроводников вместе с принятием соответствующего законодательства станет ключевым этапом реализации этих планов. Привлечение же международных инвесторов, сотрудничество с Nvidia и развитие собственного производства могут стать первыми шагами к восстановлению позиций Украины на глобальном рынке полупроводников.