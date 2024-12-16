"Добровольно" уходят на фронт: Путин увеличил численность армии до 1,5 миллиона человек

Владимир Путин продолжает демонстрировать, что он не заинтересован в мире. В понедельник, 16 декабря, российский диктатор выступил на коллегии минобороны России.

Там он обсудил задачи по "укреплению обороноспособности и дальнейшему развитию" своей армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Путин сказал, сколько россиян уходит на фронт ежедневно

Во время выступления на коллегии он заявил, что штатная численность вооруженных сил России повышена до 1,5 миллиона военнослужащих.

Кроме того, глава страны-террористки заявил, что россияне "добровольно идут на фронт".

Более тысячи человек в среднем ежедневно заключают в этом году (2024 – 24 Канал) контракты о военной службе,

– заявил Путин.

При этом диктатор нагло заявил, что Россия "вынуждена принимать дополнительные меры по обеспечению своей безопасности", но она якобы "не втягивается в полноценную гонку вооружений".

Не забыл Путин и цинично поблагодарить российских военных, которые ежедневно убивают украинцев, и выразил уверенность, что те и в дальнейшем "достойно будут решать все поставленные задачи".