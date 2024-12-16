Там він обговорив завдання щодо "зміцнення обороноздатності та подальшого розвитку" своєї армії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Путін сказав, скільки росіян йде на фронт щодня

Під час виступу на колегії він заявив, що штатну чисельність збройних сил Росії підвищено до 1,5 мільйона військовослужбовців.

Окрім того, глава країни-терористки заявив, що росіяни "добровільно йдуть на фронт".

Понад тисячу людей у ​​середньому щодня укладають цього року (2024 – 24 Канал) контракти про військову службу,

– заявив Путін.

При цьому диктатор нахабно заявив, що Росія "змушена вживати додаткових заходів щодо забезпечення своєї безпеки", але вона нібито "не втягується у повноцінну гонку озброєнь".

Не забув Путін й цинічно подякувати російським військовим, які щодня убивають українців, та висловив упевненість, що ті й надалі "гідно вирішуватимуть усі поставлені завдання".