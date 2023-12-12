Героические, – Зеленский сказал, сколько людей служит в Сухопутных войсках ВСУ

В Украине отмечается 12 декабря День Сухопутных войск. Президент Владимир Зеленский по этому случаю приветствовал военных и озвучил численность СВУ.

По словам президента, в Сухопутных войсках воюют около 600 000 воинов разных родов войск. Он поблагодарил их за возможность гордиться мощью украинской армии.

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Он отметил, что многие бойцы отмечены государственными наградами.

Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел за возможность гордиться могуществом украинской армии. Многих мы сегодня вспоминаем, когда чествуем украинских героев, отдавших свои жизни ради нашего государства и людей,

– заявил Зеленский.

В Сухопутных войсках Украины воюет 600 тысяч военных / Фото из телеграмму Владимира Зеленского

"Основа украинской армии"

Со своей стороны главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в поздравлении назвал Сухопутные войска "надежной основой украинской армии".

"Второй год подряд мы отмечаем этот день в условиях великой войны, защищая страну от российского вражеского нашествия. Вы – надежная основа украинской армии. Крепкий щит и острое копье, беспощадно уничтожающее противника! Вы знаете цену каждого клочка украинской земли", – отметил Залужный.

. День Сухопутных войск, который отмечают ежегодно 12 декабря, был установлен указом Президента Украины от 18 октября 1997 для отличия заслуг Сухопутных войск как многочисленного вида Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства.