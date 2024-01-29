В разговоре с немецким телеканалом ARD Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет миллионную армию, подчеркнув, что сейчас в стране работает около 30 миллионов человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью на ютуб-канале Офиса Президента.

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"У нас миллионная армия"

Важно, что президент также попытался ответить, сколько людей выехали из Украины с начала полномасштабного вторжения. По его словам, точное количество беженцев определить сложно, но цифра колеблется от 6,5 к 7,5 миллиона.

У нас 880 тысяч (военных – 24 Канал). У нас миллионная армия. А при этом у нас 30 миллионов человек сейчас, сейчас именно 30 миллионов человек работают, а даже может больше немного. Сказать точно цифру не могу,

– заявил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что каждый гражданин нашего государства, который остается на своем месте, защищает не только Украину, но и весь европейский континент и мировую безопасность.

"Поэтому мы говорим про всех людей, которые в Украине. И они все защищают Европу и мир. Абсолютно. На своих рабочих местах", – сказал он.

Обратите внимание! В декабре 2023 года Владимир Зеленский говорил о численности Сухопутных войск Украины. Он тогда сказал, что в этой структуре воюют около 600 тысяч бойцов разных родов войск.

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