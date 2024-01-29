У розмові з німецьким телеканалом ARD Володимир Зеленський заявив, що Україна має мільйонну армію, наголосивши, що наразі в країні працює близько 30 мільйонів людей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю на ютуб-каналі Офісу Президента.

Дивіться також Росіяни спробували захопити Табаївку, в Авдіївці важкі бої: як змінилась карта фронту за тиждень

"У нас мільйонна армія"

Важливо, що президент також спробував відповісти, скільки людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, точну кількість біженців визначити складно, але цифра коливається від 6,5 до 7,5 мільйонів.

У нас 880 тисяч (військових – 24 Канал). У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу,

– заявив глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що кожен громадянин нашої держави, який залишається на своєму місці, захищає не лише Україну, а й весь європейський континент та світову безпеку.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", – сказав він.

Зверніть увагу! У грудні 2023 року Володимир Зеленський говорив про чисельність Сухопутних військ України. Він тоді сказав, що у цій структурі воюють майже 600 тисяч бійців різних родів військ.

Більше про це