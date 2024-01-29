У розмові з німецьким телеканалом ARD Володимир Зеленський заявив, що Україна має мільйонну армію, наголосивши, що наразі в країні працює близько 30 мільйонів людей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю на ютуб-каналі Офісу Президента.
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"У нас мільйонна армія"
Важливо, що президент також спробував відповісти, скільки людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, точну кількість біженців визначити складно, але цифра коливається від 6,5 до 7,5 мільйонів.
У нас 880 тисяч (військових – 24 Канал). У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу,
– заявив глава держави.
Водночас Зеленський зазначив, що кожен громадянин нашої держави, який залишається на своєму місці, захищає не лише Україну, а й весь європейський континент та світову безпеку.
"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", – сказав він.
Більше про це
- Ексміністр оборони нашої держави заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечує близько 1 мільйона людей. За його словами, йдеться про різні військові структури.
- Крім того, влітку 2022 року Олексій Резніков уточнював, що Збройних Сил України мобілізували близько 700 тисяч військовозобов'язаних осіб після 24 лютого 2022 року.
- Зазначимо, що українська армія за результатами 2023 року посідає 18 місце у рейтингу світових армій від Global Firepower. Важливо, що раніше ми були на 15 місці, а перед початком повномасштабного вторгнення – на 25.