Сырский ответил, хватит ли Украине 800-тысячная армия, как требуют в соглашении
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что 800-тысячная армия обеспечит Украине эффективную обороноспособность и мобилизацию.
- Украина согласилась на 800-тысячную армию, что превышает ранее обсуждаемое количество, и это является частью мирного плана США.
В мирном плане Соединенных Штатов Америки есть пункт о численности военнослужащих наших Вооруженных сил в мирное время. Говорится о цифре 800 тысяч военнослужащих, которая подходит Украине.
Такое мнение 24 Каналу озвучил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что такое количество будет гарантировать не только эффективную обороноспособность, но и мобилизацию. Кроме того, цифра в 800 тысяч намного больше, чем та, о которой партнеры нашей страны говорили ранее.
Смотрите также Зависит от одного решения, – эксперт ответила, возможен ли референдум в Украине
Хватит ли Украине 800-тысячной армии?
Главнокомандующий ВСУ отметил, что 800-тысячная украинская армия действительно сможет гарантировать Украине организованное вступление и отпор вооруженной российской агрессии в случае ее возобновления в будущем.
Более того, по его словам, эта цифра гарантирует Украине плановый процесс мобилизации. То есть нас не ограничивают в этом процессе – все мобилизационные показатели и возможности сохраняются.
Сначала нам предлагали уменьшить количество наших военнослужащих до 600 тысяч. Однако как раз цифра в 800 тысяч нас удовлетворяет,
– подчеркнул он.
Интересно! Владимир Зеленский также считает, что гарантии безопасности для Украины должны усилить не только ВСУ, но и международные военные силы. По словам президента, эти шаги необходимы для гарантии, что Путин не придет в Украину с новой агрессией.
Дискуссии о численности ВСУ: коротко
- Этой осенью США представили мирный план из 28 пунктов. Один из них предусматривал ограничение численности ВСУ до 600 тысяч человек.
- В это время западные журналисты отмечали, что такое количество является значительным для армии мирного времени и не является той демилитаризацией, которую ранее требовала Москва. Кроме того, аналитики отмечали, что Киев не сможет удержать большее количество военных. В то же время Россию, которая имеет гораздо большую армию, не заставляли делать никаких сокращений.
- Впоследствии Украина согласилась сократить армию до 800 тысяч. Уже 24 декабря Зеленский впервые раскрыл официальные пункты мирного плана. Один из них – численность ВСУ на уровне 800 тысяч в мирное время.