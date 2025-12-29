Сырский ответил, хватит ли Украине 800-тысячная армия, как требуют в соглашении

В мирном плане Соединенных Штатов Америки есть пункт о численности военнослужащих наших Вооруженных сил в мирное время. Говорится о цифре 800 тысяч военнослужащих, которая подходит Украине.

Такое мнение 24 Каналу озвучил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, отметив, что такое количество будет гарантировать не только эффективную обороноспособность, но и мобилизацию. Кроме того, цифра в 800 тысяч намного больше, чем та, о которой партнеры нашей страны говорили ранее.

Хватит ли Украине 800-тысячной армии?

Главнокомандующий ВСУ отметил, что 800-тысячная украинская армия действительно сможет гарантировать Украине организованное вступление и отпор вооруженной российской агрессии в случае ее возобновления в будущем.

Более того, по его словам, эта цифра гарантирует Украине плановый процесс мобилизации. То есть нас не ограничивают в этом процессе – все мобилизационные показатели и возможности сохраняются.

Сначала нам предлагали уменьшить количество наших военнослужащих до 600 тысяч. Однако как раз цифра в 800 тысяч нас удовлетворяет,

– подчеркнул он.

Интересно! Владимир Зеленский также считает, что гарантии безопасности для Украины должны усилить не только ВСУ, но и международные военные силы. По словам президента, эти шаги необходимы для гарантии, что Путин не придет в Украину с новой агрессией.

Дискуссии о численности ВСУ: коротко