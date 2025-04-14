Поэтому численность украинской армии уменьшать нельзя. Об этом в интервью для 60 Minutes от CBS News рассказал Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

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Что заявил президент

Поскольку на данный момент Дональд Трамп не поддерживает вступление Украины в НАТО, то, по словам Зеленского, "должно быть нечто подобное".

Речь идет об украинском войске и иностранном контингенте. Из-за невозможности проведения операций по деоккупации сейчас самое важное – это сдерживать агрессора.

Первая наша гарантия безопасности – не уменьшение армии, а ее поддержка, укомплектование, финансирование,

– подчеркнул президент.

Вторая составляющая – миротворцы из других стран "в море, в небе, на земле" Украины. И хотя это возможно только после прекращения огня, присутствие контингента может гарантировать, что Владимир Путин не решится нападать снова.

К слову, Зеленский также заявил, что полное прекращение огня является возможностью перехода к дипломатическому урегулированию войны, однако Путин этого якобы не хочет.