Число погибших в результате крушения судна в Нигерии возросло

В Нигерии 26 мая перевернулось судно, на борту которого было 180 пассажиров. В результате погибли 4 человека, а еще 156 числятся пропавшими без вести.

Детали крушения судна

Спасти удалось 20 пассажиров. Остальные, вероятно, утонули, а их тела не могут найти.

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Судно было деревянным, старым и очень слабым. Когда мы просили перевозчиков уменьшить количество людей на лодке, они нас не слушали,

– заявил местный менеджер Национальной службы внутренних водных путей Юсуф Бирма.

По его словам, пассажиры направлялись по реке Нигер к рынку в городе Малеле.

Что известно о трагедии на реке Нигер

Судно плыло из Нигера в штат Кэбби. Его пассажирами преимущественно были женщины и дети. Ранее сообщалось, что на борту было 160 человек, впоследствии стало известно, что на самом деле 180.

Авария водного транспорта могла случиться из-за его перегрузки. Ведь судно рассчитано на перевозку не более 80 пассажиров.

Заметим, деревянное судно было загружено мешками песка из шахты.​

Трагедии на нигерийских водных путях случаются часто. В основном из-за перезагрузки, плохой погоды и отсутствия обслуживания. Однако катастрофа 26 мая стала самой масштабной за долгий период.