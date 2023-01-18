Число погибших в Броварах резко возросло, среди жертв трагедии – дети
Источник:Алексей Кулеба
В Броварах 18 января упал вертолет. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Их количество растет.
Алексей Кулеба – глава Киевской ОВА – сообщил, что количество погибших по состоянию на 10:30 выросло до 17 человек. Среди них – 2 детей.
Обратите внимание Глава МВД Денис Монастырский погиб в результате падения вертолета в Броварах
Детали от Клименко
Детали трагедии сообщил Игорь Клименко – глава Национальной полиции. Он рассказал, что на борту вертолета находилось руководство МВД.
Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь,
– говорится в сообщении.
Кроме того, Клименко сообщил, что в настоящее время известно о 22 пострадавших. Среди них – 10 детей. Все находятся в больнице.
На месте трагедии работают все профильные службы. Детали устанавливают.Редакция 24 канала выражает соболезнования родным погибших.
Падение вертолета в Броварах – главное
- Вертолет, который использовали для нужд ГСЧС Украины, упал в Броварах утром 18 января. Трагедия произошла рядом с детским садом и жилым домом.
- На борту вертолета находилось руководство МВД Украины.
- Причины трагедии устанавливают. На месте падения работают правоохранители, медики и спасатели.