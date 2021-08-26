Число пострадавших в Кабуле перевалило за 150, более 40 погибших
26 августа 2021 , 20:33Читати новину українською
Источник:Sky News
В захваченном талибами Кабуле 26 августа прогремели два мощных взрыва. В результате этих инцидентов многие люди погибли и получили ранения.
СМИ пишут, что теракты унесли более 40 жизней. В то же время очевидцы рассказывают, что видели по меньшей мере 150 раненых, которых доставили в больницы.
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Пентагон подтвердил гибель американцев
В министерстве обороны США сообщили, что в результате двух взрывов вблизи аэропорта Кабула погибли американские граждане.
- Впрочем, точное количество жертв в Пентагоне пока не назвали.
- Он также добавил, что Дмитрий Кулеба поручил посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывами вблизи аэропорта Кабула.
Взрывы вблизи аэропорта Кабула: что известно
- Боевики движения "Талибан" заявили, что будут пропускать на территорию аэропорта Кабула только иностранцев. Афганцев – не пропускают.
- В четверг, 26 августа, сообщили, что в аэропорту могут осуществить теракт. Это предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.
- Через несколько часов возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва. По предварительным данным, инциденты произошли из-за террористов-смертников.
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