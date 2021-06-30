Число жертв обвала дома в Майами снова возросло: туда прибудет Байден
Источник:ABC News
Число жертв в результате обвала многоэтажки в Майами по состоянию на 30 июня возросло до 12 человек. На место трагедии прибудет президент Джо Байден.
Пропавшими без вести числятся 149 человек. Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что никто не теряет надежду.
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Мы стремимся вытащить всех из этой кучи обломков,
– подчеркнул Беркетт.
Специальное оборудование зафиксировало под обломками наличие воздушных пустот. Там в ловушке могут оставаться люди.
Байден прибудет на место трагедии
Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден планирует вылететь во Флориду и посетить место трагедии. Точная дата визита пока неизвестна. В то же время в Белом доме не исключают, что это произойдет уже в четверг, 1 июля.
Обвал дома в Майами: главное
- В Майами обвалилась часть многоэтажного дома. Там было 55 квартир. Под завалами оказались более 150 человек.
- Президент Джо Байден объявил во Флориде режим чрезвычайной ситуации. Президент выделил дополнительные ресурсы для ликвидации последствий трагедии.
- Впоследствии под завалами вспыхнул пожар. Это существенно осложнило поиски людей.
- Уже через несколько дней сообщили, что на месте происшествия прогремел взрыв.
- Число жертв постоянно растет.