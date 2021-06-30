Число жертв обвала дома в Майами снова возросло: туда прибудет Байден

Число жертв в результате обвала многоэтажки в Майами по состоянию на 30 июня возросло до 12 человек. На место трагедии прибудет президент Джо Байден.

Пропавшими без вести числятся 149 человек. Мэр Серфсайда Чарльз Беркетт заявил, что никто не теряет надежду.

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Мы стремимся вытащить всех из этой кучи обломков,

– подчеркнул Беркетт.

Специальное оборудование зафиксировало под обломками наличие воздушных пустот. Там в ловушке могут оставаться люди.

Байден прибудет на место трагедии

Пресс-служба Белого дома сообщила, что Джо Байден планирует вылететь во Флориду и посетить место трагедии. Точная дата визита пока неизвестна. В то же время в Белом доме не исключают, что это произойдет уже в четверг, 1 июля.

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