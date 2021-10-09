Число жертв обвала жилого дома в Батуми возросло: ведутся поиски еще одного человека
9 октября 2021 , 12:13Читати новину українською
Источник:"Интерфакс-Украина"
В грузинском Батуми 8 октября произошел обвал многоэтажного жилого дома. На месте происшествия продолжаются спасательно-поисковые работы.
По информации местных СМИ, число жертв возросло до восьми. Сейчас чрезвычайники пытаются найти под завалами еще одного человека.
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Несколько минут назад спасатели вытащили еще два тела,
– пишут журналисты.
Полиция задержала 3 человек
Глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что сотрудники полиции задержали трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух рабочих, которые выполняли ремонтные работы и, вероятно, повредили опорную стену.
Только суд и эксперты установят причины обрушения дома, но мы имеем право задержать подозреваемых,
–добавил министр.
Обвал дома в Батуми: коротко
- В Батуми 8 октября рухнул многоэтажный жилой дом.
- На месте происшествия работали спасатели, скорая помощь и полиция.
- Из-под завалов уже смогли достать несколько человек, в том числе детей.