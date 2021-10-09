Число жертв обвала жилого дома в Батуми возросло: ведутся поиски еще одного человека

В грузинском Батуми 8 октября произошел обвал многоэтажного жилого дома. На месте происшествия продолжаются спасательно-поисковые работы.

По информации местных СМИ, число жертв возросло до восьми. Сейчас чрезвычайники пытаются найти под завалами еще одного человека.

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Несколько минут назад спасатели вытащили еще два тела,

– пишут журналисты.

Полиция задержала 3 человек

Глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что сотрудники полиции задержали трех человек: владельца квартиры на первом этаже и двух рабочих, которые выполняли ремонтные работы и, вероятно, повредили опорную стену.

Только суд и эксперты установят причины обрушения дома, но мы имеем право задержать подозреваемых,

–добавил министр.

Обвал дома в Батуми: коротко

В Батуми 8 октября рухнул многоэтажный жилой дом.

На месте происшествия работали спасатели, скорая помощь и полиция.

Из-под завалов уже смогли достать несколько человек, в том числе детей.