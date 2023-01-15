Погибли 25 человек, – Зеленский показал кадры спасательной операции в Днепре

В результате удара россиян по многоэтажке в Днепре погибли 25 человек, травмировано – 73 человека. В то же время спасти удалось 39 человек, в том числе шестеро детей.

Президент Владимир Зеленский показал кадры с места трагедии во время спасательной операции. Спасение людей продолжается.

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На данный момент спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмировано 73 человека, из них 13 детей,

– сообщил Владимир Зеленский.

В настоящее время спасатели продолжают поиск 43 человек – их судьба неизвестна.

ГСЧС работает на месте трагедии в Днепре / Фото Павел Петров, Евгений Завгородний, Евгений Малолетка

Спасательные работы продолжаются

Президент отметил, что по предварительной информации, в результате удара разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.

На месте событий установлены 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим.

"Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются", – добавил глава государства.

Удар по многоэтажке в Днепре: коротко