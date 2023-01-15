Погибли 25 человек, – Зеленский показал кадры спасательной операции в Днепре
Источник:Владимир Зеленский
В результате удара россиян по многоэтажке в Днепре погибли 25 человек, травмировано – 73 человека. В то же время спасти удалось 39 человек, в том числе шестеро детей.
Президент Владимир Зеленский показал кадры с места трагедии во время спасательной операции. Спасение людей продолжается.
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На данный момент спасены 39 человек, из них 6 детей. Погибли 25 человек, из них 1 ребенок. Травмировано 73 человека, из них 13 детей,
– сообщил Владимир Зеленский.
В настоящее время спасатели продолжают поиск 43 человек – их судьба неизвестна.
ГСЧС работает на месте трагедии в Днепре / Фото Павел Петров, Евгений Завгородний, Евгений Малолетка
Спасательные работы продолжаются
Президент отметил, что по предварительной информации, в результате удара разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир.
На месте событий установлены 4 палатки ГСЧС и 2 палатки от волонтеров. Психологи оказывают помощь пострадавшим.
"Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов продолжаются", – добавил глава государства.Обратите внимание! Сегодня утром, около 11:30, спасатели достали из-под завалов 27-летнюю девушку, пробывшую там около 20 часов. Она находится в реанимации с переохлаждением. Пока она последняя, кого удалось спасти. В ГСЧС признают, что шансов найти живых людей под завалами уже практически нет.
Удар по многоэтажке в Днепре: коротко
- 14 января российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому в Днепре.
- В городе объявили трехдневный траур. В Офисе генпрокурора сообщили, что начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
- 15 января разбор завалов продолжается, на месте трагедии привлекли более 550 человек специализированных служб, подразделений ГСЧС и коммунальщиков, а также более 45 единиц техники.
- В Воздушных силах сообщили, что по Днепру оккупанты выпустили ракету Х-22 (такой же атаковали ТЦ в Кременчуге).