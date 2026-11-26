В эфире 24 Канала майор ВСУ и журналист Егор Чечеринда проанализировал чистки в военном командовании России, масштабы фальсификаций в докладах Кремлю, а также реальные тактические успехи украинских защитников.

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Почему на самом деле наказывают генералов в России

Арест заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковника Юрия Грехова стал показательным ударом по прежнему руководству. Официально ему вменяют получение взяток в большом размере по статье 290 Уголовного кодекса России, однако настоящим мотивом репрессий называют системные провалы российской противовоздушной обороны во время регулярных атак украинских дальнобойных дронов.

По наблюдениям Чечеринды, на должностях в Министерстве обороны РФ осталась едва ли треть людей из команды Сергея Шойгу. Основных функционеров методично отправляют в колонии:

Руслан Цаликов – 10 лет колонии;

Тимур Иванов и Павел Попов приговорены к 13 и 10 годам лишения свободы соответственно;

Юрий Кузнецов – 12 лет колонии;

Вадим Шамарин – 7 лет;

Дмитрий Булгаков в настоящее время находится в СИЗО по делу о мошенничестве.

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Поздравляем их коллег с очередным пополнением. Я думаю, что этот товарищ Греков получит за взяточничество 10–13 лет соответственно– отметил майор ВСУ.

Итак, под прикрытием антикоррупционных расследований Кремль просто пытается найти виновных в неспособности защитить собственные тылы от результативных украинских ударов.

Замкнутый круг лжи Путина

В российской военной вертикали честный доклад воспринимают как измену, поэтому командиры постоянно выдумывают победы. Показательным стал ложь о захвате Константиновки, где оккупанты утверждали о полном контроле, хотя там до сих пор продолжаются бои и сохраняется серая зона.

Командир 4-й отдельной мотострелковой бригады РФ Антон Грунис с позывным "Грозный" в конце лета лично доложил Путину о взятии Константиновки. А уже в сентябре стало известно, что этого генерал-майора ликвидировали. То есть человек налгал, его уже нет в живых – и отвечать за ложь некому– отметил гость эфира.

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Эта системная практика манипуляций приводит к тому, что кремлевская верхушка принимает решения на основе вымышленных успехов, в то время как реальное положение оккупантов на фронте только ухудшается.

Успехи Сил обороны Украины

Несмотря на выдумки врага, украинские подразделения освобождают больше территорий, чем теряют. На Харьковском направлении украинские войска освободили около 200 квадратных километров и 14 населенных пунктов, ликвидировав почти 1000 оккупантов и уничтожив 500 единиц бронетехники. На Северо-Слобожанском направлении бойцы 8-го корпуса ДШВ улучшают тактическое положение, а и В Запорожской области бойцы ГУР Минобороны и ВСУ срывают штурмы в захватчиков.

Российские пропагандистские каналы уже пишут о серьезных проблемах с логистикой и советуют уходить из "серых зон" из-за нехватки продовольствия и боеприпасов. Ранее украинские военные уже отмечали, что оккупанты компенсируют провалы на поле боя махинациями, когда манипулируют реальными картами.