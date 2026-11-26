В ефірі 24 Каналу майор ЗСУ та журналіст Єгор Чечеринда проаналізував чистки у військовому командуванні Росії, масштаби фальсифікацій у доповідях Кремлю та реальні тактичні здобутки українських оборонців.

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За що насправді карають генералів у Росії

Арешт заступника головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ генерал-полковника Юрія Грехова став показовим ударом по старому керівництву. Офіційно йому закидають отримання хабарів у великому розмірі за статтею 290 Кримінального кодексу Росії, проте справжнім мотивом репресій називають системні провали російської протиповітряної оборони під час регулярних атак українських далекобійних дронів.

За спостереженнями Чечеринди, на посадах у міністерстві оборони РФ залишилася ледве третина людей з команди Сергія Шойгу. Основних функціонерів методично відправляють до колоній:

Руслан Цаліков – 10 років колонії;

Тимур Іванов та Павло Попов засуджені на 13 та 10 років ув'язнення відповідно;

Юрій Кузнєцов – 12 років колонії;

Вадим Шамарін – 7 років;

Дмитро Булгаков наразі сидить у СІЗО у справі про шахрайство.

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Вітаємо їхніх колег з черговим поповненням. Я думаю, що цей товариш Грехов отримає за хабарництво років 10-13 відповідно– зазначив майор ЗСУ.

Отже, під ширмою антикорупційних розслідувань Кремль просто намагається знайти винних у нездатності захистити власні тили від результативних українських ударів.

Замкнене коло брехні Путіну

У російській військовій вертикалі чесну доповідь сприймають як зраду, тому командири систематично вигадують перемоги. Показовою стала брехня про захоплення Костянтинівки, де окупанти стверджували про повний контроль, хоча там і досі тривають бої та зберігається сіра зона.

Командир 4-ї окремої мотострілецької бригади РФ Антон Груніс із позивним "Грозний" наприкінці літа особисто доповів Путіну про взяття Костянтинівки. А вже у вересні стало відомо, що цього генерал-майора ліквідували. Тобто людина набрехала, її вже немає серед живих – і відповідати за брехню нікому– зазначив гість ефіру.

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Ця системна практика маніпуляцій призводить до того, що кремлівська верхівка ухвалює рішення на основі вигаданих успіхів, тим часом як реальне становище окупантів на фронті лише погіршується.

Успіхи Сил оборони України

Попри вигадки ворога, українські підрозділи звільняють більше територій, ніж втрачають. На Харківському напрямку українські сили деокупували близько 200 квадратних кілометрів і 14 населених пунктів, ліквідувавши майже 1000 окупантів та знищивши 500 одиниць бронетехніки. На Північно-Слобожанському напрямку бійці 8-го корпусу ДШВ поліпшують тактичне положення, а на Запоріжжі бійці ГУР МО та ЗСУ зривають штурми загарбників.

Російські пропагандистські канали вже пишуть про важкі проблеми з логістикою та радять відходити із сірих зон через брак їжі та боєприпасів. Раніше українські військові вже наголошували, що окупанти компенсують провали на полі бою шулерством, коли маніпулюють реальними картами.