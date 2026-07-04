Таку думку висловив 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, наголосивши, кому саме був адресований меседж про "захоплення" Костянтинівки. Також він розкрив, що наразі відбувається у цьому населеному пункті на Донеччині.

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Яка ситуація у Костянтинівці?

"Мені приблизно зрозуміло, чого про це було оголошено саме зараз. 4 липня – це День незалежності США. Володимиру Путіну було потрібно показати Дональду Трампу, що російська армія "взяла" Костянтинівку. От тільки Трамп на мапи не дивиться, йому дуже подобаються картинки, візуалізація, коли пожежі палають. А те, що заявив Герасимов (голова російського генштабу – 24 Канал), Трамп це не сприйме. Він зараз зайнятий святкуванням Дня незалежності США", – зауважив військовий оглядач.

Тому ця заява, на його думку, орієнтована не на внутрішню аудиторію в Росії, а на зовнішній контур.

Військовий оглядач спростував заяву росіян про "захоплення" Костянтинівки: дивіться відео

Він звернув увагу на те, що російська пропаганда не надала доказову базу щодо того, що Костянтинівка захоплена.

Ці пропагандистські ролики були змонтовані з багатьох епізодів, частина з яких взагалі відбулася за місяць до заяви Герасимова. Тому на сьогоднішній день Костянтинівка не під контролем росіян. За місто тривають бої. І Україна офіційно спростувала ці російські заяви,

– підкреслив Денис Попович.

Військовий оглядач пояснив, що у Костянтинівці відбувається спроба інфільтрації російської армії. Українські сили ведуть боротьбу з цими інфільтраційними групами. Щотижня, за його словами, ліквідується до 40 окупантів, які намагаються закріпитися в Костянтинівці. Також у місто затягується підкріплення Сил оборони України.

Зауважимо, що в Інституті вивчення війни (ISW) прокоментували заяву Путіна про те, що росіяни буцімто контролюють майже всю Костянтинівку та продовжують "зачистку" міста. Крім того, окупанти нібито просунулися в напрямку Олексієво-Дружківки.

Аналітики ISW вважають, що ці "досягнення" росіян є завищеними. Противник контролює менше половини Костянтинівки та не закріпився на більшості територій. Водночас для того, щоб дістатися Олексієво-Дружківки, росіянам треба пройти ще кілька кілометрів.