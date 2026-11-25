Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 25 листопада у авторському викладенні аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Головними темами випуску стали нові ураження НПЗ в Росії та удари по авіації ворога, підтвердження втрат серед екіпажу корвета "Меркурій", операція "Ведмежий капкан" на Харківщині та аналіз бойових дій на інших гарячих напрямках.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

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Далекобійні удари по Росії та наслідки атаки на корвет "Меркурій"

Україна продовжує далекобійні удари по Росії: цієї ночі горіли два великі НПЗ у Самарській області — Сизранський і Куйбишівський.

У Сизрані було кілька осередків загоряння, російські Telegram-канали пишуть про ураження установки АВТ-6. Завод може переробляти до 8,5 млн тонн нафти на рік і вже був атакований у липні.

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Куйбишівський НПЗ також зазнав удару. Там, за російськими повідомленнями, уражені установки АВТ-4 і АВТ-5. Потужність заводу — близько 7 млн тонн на рік. Його вже атакували 22 вересня, і тепер по ньому прилетіло знову.

Свіжі новини про стан російських НПЗ:

Є інформація, що на аеродромі Саваслейка могли уразити ще два російські літаки. Російські інсайдерські канали пишуть навіть про кілька машин: три МіГ-31 і два Су-34. Поки що візуального підтвердження немає, тому цю інформацію подаємо обережно, але вона виглядає важливою і вагомою.

Також з’явився перший некролог російського офіцера після блискучої операції зі знищення корвета "Меркурій" у військово-морській базі Бенгазі в Лівії. Це була не одна атака, а ціла операція, під час якої українські морські безпілотники вразили новітній російський корабель.

Росіяни довго намагалися приховувати втрати, але тепер підтвердження вже є. З'явився некролог капітана третього рангу, 42-річного Олександра Цуліна, заступника командира корабля з роботи з особовим складом.

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Олександра Цуліна ліквідовано:

У некролозі вказано, що він загинув 21 листопада під час виконання бойового завдання в акваторії Середземного моря поблизу Бенгазі. Це прямо пов’язується з операцією проти "Меркурія".

На кораблі, очевидно, загинула частина екіпажу. Тепер ми бачимо, що підводний концерт Кобзона триває, і, сподіваюся, таких новин буде більше.

Харківщина: операція "Ведмежий капкан"

Сьогодні знову говоримо про Харківщину, Великий Бурлук і операцію "Ведмежий капкан". Росіяни намагалися просунутися глибше: з півночі – у напрямку Великого Бурлука, і зі сходу — з боку кордону, щоб з'єднати вклинення в районі Приколотного й відрізати частину української території.

Цей задум їм не вдався. Вони наткнулися на опір української оборони біля Білого Колодязя й не змогли закріпитися. Українські війська провели флангові удари, розрізали вклинення й зачистили низку населених пунктів.

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Україна заявляє про 200 км² очищеної території та 14 звільнених населених пунктів. Поки це важко повністю підтвердити, але російську присутність дійсно локалізували в районах Артільного, Шев’яківки, Вільховатки, Нискиного, Водяного, Устинівки, Довжанки та інших сіл.

Скріншот карти DeepState

Водночас інформація про повне звільнення всіх цих населених пунктів поки що не підтверджена. У Вільховатці, за попередніми даними, росіяни могли розгорнути прапор у західній частині села, але це ще потрібно перевірити. Ймовірно, йдеться про "флаговтик" – демонстративну появу кількох росіян суто для картинки.

У районі Зарубинки, а також східніше від неї, росіяни намагаються просочуватися вглиб оборони. Це 5 – 7 кілометрів від кордону, іноді до 10, поки їх не знищать. Такі малі групи й далі фіксуються на окремих ділянках.

Є інформація про російську присутність у Хижняковому, Лукашовому та Різниковому. Це прикордонні населені пункти, де окупанти іноді встигають навіть підняти триколори, але це не означає, що вони там міцно закріплюються. Від Різникового до кордону — близько 7 кілометрів, тож це саме та дистанція, де російські піхотні групи можуть просочуватися, але їх треба швидко виявляти й знищувати.

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Слов'янський напрямок і Костянтинівка

Росіяни просуваються з району Олександрівки в напрямку Оріховатки. Ворог намагається рухатися балками й просіками на захід, закріпившись у районі Олександрівки.

Противник зміг просунутися на захід від Олександрівки й закріпитися на зайнятих позиціях. Ймовірний задум — вийти до каналу "Сіверський Донець – Донбас" і далі тиснути на Оріховатку.

За Олександрівку йдуть бої зі змінним успіхом: українські війська місцями поліпшують тактичні позиції, росіяни підтягують резерви й намагаються йти далі. Важливе село поки не очищене від російських груп.

Біля Костянтинівки росіяни активно намагаються обходити місто, особливо лівим флангом. У районі Розкішного та Довгої Балки є повідомлення про можливе закріплення ворога, але остаточного підтвердження немає.

Скріншот карти DeepState

У самій Костянтинівці триває знищення ворожих груп, активна фаза боїв не завершена. Окремо варто враховувати Майське, де, за наявною інформацією, росіяни вже встановили контроль.

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Важливо, що в лоб Костянтинівку ворог пройти не зміг. Тому росіяни продовжують тиснути флангами й намагатися обійти місто.

Удари по російській логістиці та сухопутному коридору до Криму

210-й окремий штурмовий полк на Донеччині ріже логістичні шляхи ворога й знищує весь транспорт, який виявляє. На відео — багі, квадроцикли, легковики та інші прохідні машини.

Також є робота прикордонного підрозділу "Фенікс". Вони працюють по більших цілях — вантажівках, тягачах, фурах, машинах зі стволами, які перевозять особовий склад, боєприпаси або спорядження далеко від фронту.

Це удари в форматі mid-strike на дистанції 50, 100 і більше кілометрів.

"Фенікс" ріже логістику російських окупантів – дивіться відео, 18+:

Такі ураження показують ефективність на південних дорогах, на Приазов’ї та на Донеччині. Є й збір на потреби підрозділу, який працює саме в такому форматі, тож прошу долучатися й підтримувати.

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Окремо розглянемо удари по так званому "сухопутному коридору" росіян до окупованого Криму. Після знищення автомобільної частини Кримського мосту росіяни змушені їздити трасами Приазов’я, і ці маршрути дедалі небезпечніші.

По трасі Р-280 ударів стає більше. Вогневий контроль над цими напрямками, очевидно, зберігатиметься. В’їжджати ними росіянам не рекомендується — це вже видно з кадрів.

Дуже сильний результат показала група Lazars Group Національної гвардії України.

Знищення російської воєнної техніки бійцями Lazars Group – дивіться відео:

За одну операцію в Запорізькій області було уражено 22 одиниці російської техніки, з яких 14 — це танки.

Два танки повністю спалено, один військовий автомобіль знищено, ще 12 танків уражено, також дві командно-штабні машини, одиниці інженерної техніки та три військові автомобілі.

Огляд подій війни 25 листопада 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: