Занимался личным составом: Зеленский уволил очередного начальника в СБУ
12 сентября 2023, 22:23Читати новину українською
Источник:Владимир Зеленский
В Украине продолжаются "кадровые чистки" в разных структурах. Президент Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ.
Соответствующий указ на сайте президента появился 12 сентября.
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Работал 4 года
Президент Зеленский уволил начальника Управления по работе с личным составом СБУ.
Уволить Фараджева Игоря Ельхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины,
– говорится в приказе.
Пока никаких деталей о причинах этого кадрового решения нет. Известно, что Фараджев занимал этот пост с октября 2019 года. Летом 2020 года глава государства присвоил ему звание генерал-майора.
Другие кадровые изменения в рядах СБУ: что известно
- 29 августа Зеленский подписал указ об увольнении главы СБУ в Закарпатской области. Речь идет о Евгении Борзилове. Он возглавлял ведомство с июля 2022 года. До этого Борзилов с 2019 года работал руководителем областного управления СБУ в Полтаве, а в 2014 году был заместителем начальника управления департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ. По информации mukachevo.net, отец Борзилова – уроженец России, бывший военный контрразведчик. Даже в разгар войны Виктор Борзилов активно использовал "Одноклассники", где публиковал фото с родственниками.
- 23 августа сняли с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Александра Поклада. Его назначили замглавы СБУ. Известно, что при президентстве Януковича Поклад на общественных началах работал помощником Ивана Мирного – депутата от "Партии регионов" и бывшего начальника охраны олигарха Дмитрия Фирташа.