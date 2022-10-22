Российские военные полностью покинули Чкалово и Чаривное на Херсонщине: показываем на карте

Оккупанты продолжают бежать с временно оккупированной территории Херсонской области. В частности, враг покинул Чкалово и Чаривное.

Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ. В то же время на временно оккупированной территории Херсонской области возросло количество случаев мародерства и грабежей – убегая, оккупанты пытаются вывезти с собой больше вещей.

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Где расположены Чкалово и Чаривное

Оккупанты бегут из Херсона, точнее из правобережной части. В частности, враг покинул Чкалово и Чаривное, которые расположены на пути в Берислав. В то же время из Берислава оккупанты вывозят офицеров и медиков.

Чкалово и Чаривное на карте

Стоит отметить, что Чкалово и Чаривное расположены по пути в Берислав, который, по данным Генштаба, оккупанты также покидают. В частности, с 19 октября так называемые оккупационные "администрации" больше не работают, а коллаборанты пытаются покинуть город, вывозя свои семьи и вещи.

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18 октября командующий российскими войсками Сергей Суровикин, комментируя ситуацию в Херсонской области, заявил о вероятной необходимости принимать "непростые решения". Однако российский генерал не уточнял о каких решениях идет речь. Также Суровикин обвинил Украину в якобы подготовке массированного удара по Каховской ГЭС.

Тезис о ГЭС, а также о якобы угрозе из-за контрнаступления ВСУ повторили и гауляйтеры оккупантов, которые объявили об "эвакуации" на левый берег Херсонщины. Вот уже несколько дней оккупанты пытаются покинуть правобережье. По данным источников 24 канала в спецслужбах, россияне пытаются уехать на гражданских автомобилях. В то же время коллаборанты разочарованы действиями оккупантов, но те принудительно их вывозят, чтобы продемонстрировать, что якобы "своих не бросают", потому что на Харьковщине россияне поступили совсем по-другому.

Оккупанты вывозят все, что только могут. В частности, этому "способствует" объявленное диктатором Путиным так называемое "военное положение" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что подобные действия оккупантов фактически легализовали обкрадывание украинцев. Потому и возросло количество грабежей.

В то же время, Херсон активно готовят к уличным боям. В частности, оставшиеся российские военные переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Кроме того, оккупанты полностью освобождают здание Каховской больницы от персонала и пациентов. 22 октября коллаборанты снова потребовали от жителей Херсона полностью покинуть город.

Кроме того, возникла угроза подрыва Каховской ГЭС, которая заминирована оккупантами еще с апреля. Сейчас враг активно пытается обвинить ВСУ в подготовке удара по дамбе, однако эксперты отмечают, что у Украины даже нет такого оружия, что могло бы разрушить такую ​​дамбу, однако заложенная внутрь конструкций взрывчатка, к сожалению, может это сделать. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Украина готова к любому сценарию. Однако следует отметить, что разрушение дамбы повлечет за собой катастрофу, в частности разрушит канал поставки воды в Крым, подтопит около 80 населенных пунктов, в основном на левом берегу Херсонщины и сам Херсон.

В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что подрыв дамбы выгоден для россиян, ведь он позволит прикрыть собственное отступление и может приостановить продвижение ВСУ.

Но несмотря на то, что наступление ВСУ не останавливают ни объявление "частичной мобилизации", ни псевдореферендумы, ни объявления об аннексии украинских территорий, ни так называемое "военное положение". Украинские войска продолжают наносить эффективные удары по позициям противника на разных направлениях фронта, что приводит к потерям россиян в живой силе и технике.

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