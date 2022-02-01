Член объединения Разумкова Воронько заявил о выходе из "Слуги народа"

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Воронько, намерен выйти из провластной фракции. Ранее он присоединился к парламентскому объединению "Умная политика".

Об этом решении политик сообщил во вторник, 1 февраля, на брифинге в кулуарах Верховной Рады.

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Я, Воронько Олег, принял решение выйти из фракции "Слуга народа". Заявление о выходе из фракции еще не передал руководству, но сегодня (1 февраля – 24 канал) сделаю это,

– сказал нардеп.

По его словам, одной из причин выхода из провластной фракции стало "давление со стороны Офиса Президента на народных депутатов", когда происходило одобрение определенных решений.

Корниенко ответил на заявление Воронько

Александр Корниенко отреагировал на заявление Олега Воронько о выходе из фракции "Слуги народа".

Это суверенное право каждого депутата заходить и выходить из фракции. Есть депутаты, у которых это потом может иметь последствия. Это, например, депутаты-списочники так называемые. Есть дискуссия относительно того может ли это иметь последствия для мажоритарщиков, – добавил первый вице-спикер.

ГБР пришло с обысками в Воронько

ГБР 28 января пришло с обысками к народному депутату Олегу Воронько. Следственные действия состоялись в рамках уголовного производства по факту подделки документов.

НБУ составил на него протокол о совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией. Речь идет о нарушении ограничений по совместительству и совмещению с другими видами деятельности по его вхождению в состав исполнительного органа одного из обществ.

По версии следствия, нардеп во время судебного разбирательства в Печерском суде дал поддельные документы – протокол собрания с информацией о якобы своем увольнении, чем возможно ввел в заблуждение суд.

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