Первая пошла: член ВСП подает в отставку после нового закона

Судья Лариса Иванова подала в отставку. Впрочем, служительница Фемиды хочет уйти лишь с должности судьи, но не члена Высшего совета правосудия.

Такими действиями Иванова якобы хочет сохранить за собой статус судьи и немалое пожизненное денежное содержание. Об этом заявил юрист Михаил Жернаков.

Интересно Двойные стандарты: в ВСП давят на честных судей, но защищают скандального Вовка

Иванова должна была бы быть давно уволена с позором, если бы у нас нормально работала та самая ВСП. Но то, что сама член ВСП понимает, что ее дни на этой должности подходят к концу – не может не радовать,

– сказал Жернаков.

Что известно о судье

По словам юриста, Иванова прославилась своим объяснением о том, как она заработала на огромный дом, 5 квартир и 4 земельных участка. Судья утверждала, что все благодаря работе на котельной в Германии.

В 2017 году Иванова была кандидатом на должность судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда. Однако конкурс она не прошла из-за недобропорядочности, пишет "Чесно". Говорится про:

ложь в декларации;

предоставление ложной информации в интервью,

неэтичное поведение во время отправления правосудия,

вмешательство в осуществление правосудия,

вероятное вынесение решений при наличии конфликта интересов.

Изменения в ВСП: кратко