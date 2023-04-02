Как тебе, Путин: ратификация членства Финляндии в НАТО завершена
Источник:Resmigazete
По состоянию на 1 апреля ратификация членства Финляндии в НАТО завершена. Последней положительное решение приняла Турция.
Йенс Столтенберг в конце марта сделал очень оптимистическое заявление. Он заявил, что Финляндия уже в ближайшие дни станет членом НАТО.
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Это может произойти практически в любой день. Если пытаться угадать, это может быть, например, понедельник или вторник,
– заявил Столтенберг.
Теперь процесс ратификации заявки в Турции официально завершен. Турецкий парламент одобрил членство Финляндии в НАТО единогласно. Следующий этап – соответствующий документ должен быть направлен в Вашингтон.
Турция – последняя страна, которая должна была одобрить членство Финляндии в НАТО. Ранее свое согласие на членство в Альянсе дала Венгрия.
Что говорят в Финляндии
Пекка Хаависто – глава министерства иностранных дел Финляндии назвал несколько более поздний срок окончательного вступления. Он заявил: надеется, что страна войдет в НАТО примерно через две недели. Никаких препятствий на этом пути не ждут.
В Финляндии надеются, что Турция как можно скорее направит документ в Вашингтон. Это важко, поскольку там хранится документ о вступлении всех стран-союзниц в Альянс.