Членство Украины в ЕС может стать определяющей победой для Европы, – Кулеба

Украина ожидает членства в Евросоюзе. По словам Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, это может стать определяющей победой для ЕС.

По словам Кулебы, то, что сегодня украинцы защищают – это не только их земля, но и ценности, которые они отстаивают. Даже защищая видение Европы как целостной, свободной и мирной, Украина отвергает ее видение как поля битвы идеологий холодной войны, разделенных на разные сферы влияния.

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Членство Украины в ЕС может стать определяющей победой для Европы

Министр отметил, что будущие поколения будут судить за нынешние действия каждого политика, лидера и нацию. Вот поэтому нужно находить великие и исторические решения.

Украина, ее президент Владимир Зеленский и ее народ уже сделали свой выбор в пользу борьбы добра со злом, какой бы тяжелой, кровавой и страшной ни была эта борьба. Это то, за что мы выступаем и мы не отказываемся от наших основных ценностей,

– заявил Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина подала заявку на скорейшее членство в Евросоюзе, выразив благодарность Европейскому парламенту за поддержку ее кандидатуры. В то же время министр подчеркнул, что процесс вступления для Украины не классический, который обычно довольно долго длится и сосредотачивается на технических и экономических деталях.

Но решение предоставить Украине членство в ЕС может стать определяющей победой для Европы и всех ее наций, всех ее лидеров. После того, как они примут такое решение, все европейцы будут гордиться им – гордиться тем, что стоят на правильной стороне истории и делают моральный выбор на века", – подчеркнул Кулеба.

Он также обратился к скептикам членства Украины, считающим, что это имеет какое-то отношение к России. Министр подчеркнул, что президент страны-агрессора Владимир Путин зациклен на украинских стремлениях вступить в НАТО, а не на вступлении в ЕС.

Поэтому мнение о том, что предоставление Украине членства в блоке сейчас усугубит ситуацию, – неубедительно. Поэтому он призвал всех, кто придерживается такой точки зрения, отказаться от нее.

"Предложение предоставить Украине членство в ЕС стоит перед нами, и я упорно призываю своих коллег в европейских столицах дать ей зеленый свет. Этот шаг будет огромным вливанием надежды украинскому народу. В эти темные времена эта надежда нужна нам как никогда", – отметил министр.

Кулеба убежден, что членство Украины укрепит ЕС и внесет большой вклад в его политическую, экономическую, культурную и социальную силу после окончания войны.

"Для ЕС это будет вопросом престижа, а также силы иметь такого члена, как мы. Пора принимать решения. Мы сделали свое. Лидеры ЕС, ваша очередь творить историю", – подытожил глава МИД.

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