Членство Украины и Грузии в ЕС укрепит стабильность в регионе, – Шмыгаль

23 июня 2021 , 18:14
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Кабмин

Украина и Грузия имеют ряд общих задач. Речь идет о полной интеграции в Евросоюз и НАТО, восстановлении территориальной целостности стран, и экономическом росте.

Об этом заявил Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В то же время он выразил надежду на получение Украиной и Грузией четкой перспективы относительно членства в НАТО.

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На что повлияет членство стран в ЕС

Премьер-министр подчеркнул, что предоставление европейской перспективы для обеих стран сделает существенный вклад в укрепление стабильности в регионе. В то же время это усилит взаимную устойчивость к вызовам и угрозам.

Также Шмыгаль приветствовал ключевые решения саммита НАТО

Надеемся на получение нашими странами четкой перспективы членства в Альянсе,
– заявил глава правительства.

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Премьер-министр отметил и важность деятельности украинско-грузинского стратегического совета высокого уровня, который должен координировать весь комплекс двусторонних отношений.

Отношения Украины и Грузии: последние новости

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Автор: Тетяна Кійовська