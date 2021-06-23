Членство Украины и Грузии в ЕС укрепит стабильность в регионе, – Шмыгаль

Украина и Грузия имеют ряд общих задач. Речь идет о полной интеграции в Евросоюз и НАТО, восстановлении территориальной целостности стран, и экономическом росте.

Об этом заявил Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В то же время он выразил надежду на получение Украиной и Грузией четкой перспективы относительно членства в НАТО.

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Премьер-министр подчеркнул, что предоставление европейской перспективы для обеих стран сделает существенный вклад в укрепление стабильности в регионе. В то же время это усилит взаимную устойчивость к вызовам и угрозам.

Также Шмыгаль приветствовал ключевые решения саммита НАТО

Надеемся на получение нашими странами четкой перспективы членства в Альянсе,

– заявил глава правительства.

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Премьер-министр отметил и важность деятельности украинско-грузинского стратегического совета высокого уровня, который должен координировать весь комплекс двусторонних отношений.

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