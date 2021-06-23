Членство Украины и Грузии в ЕС укрепит стабильность в регионе, – Шмыгаль

Украина и Грузия имеют ряд общих задач. Речь идет о полной интеграции в Евросоюз и НАТО, восстановлении территориальной целостности стран, и экономическом росте.
Об этом заявил Денис Шмыгаль во время встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. В то же время он выразил надежду на получение Украиной и Грузией четкой перспективы относительно членства в НАТО.
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На что повлияет членство стран в ЕС
Премьер-министр подчеркнул, что предоставление европейской перспективы для обеих стран сделает существенный вклад в укрепление стабильности в регионе. В то же время это усилит взаимную устойчивость к вызовам и угрозам.
Также Шмыгаль приветствовал ключевые решения саммита НАТО
Надеемся на получение нашими странами четкой перспективы членства в Альянсе,
– заявил глава правительства.
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Премьер-министр отметил и важность деятельности украинско-грузинского стратегического совета высокого уровня, который должен координировать весь комплекс двусторонних отношений.
Отношения Украины и Грузии: последние новости
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- Украина и Грузия в начале июня договорились о взаимном признании документов, удостоверяющих прививки от COVID-19. Это должно упростить пересечение границы для граждан обеих стран.
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