Про це заявив Денис Шмигаль під час зустрічі з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі. Водночас він висловив сподівання на отримання Україною та Грузією чіткої перспективи щодо членства в НАТО.
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Прем'єр-міністр наголосив, що надання європейської перспективи для обох країн зробить суттєвий внесок у зміцнення стабільності в регіоні. Водночас це посилить взаємну стійкість до викликів і загроз.
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Сподіваємось на отримання нашими країнами чіткої перспективи щодо членства в Альянсі,
– заявив глава уряду.
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Прем'єр-міністр наголосив й на важливості діяльності Українсько-грузинської стратегічної ради високого рівня, яка повинна координувати увесь комплекс двосторонніх відносин.
Відносини України та Грузії: останні новини
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прилетіла в Україну 22 червня. Вона вже зустрілася з Денисом Шмигалем.
- Україна та Грузія на початку червня домовилися про взаємне визнання документів, які засвідчують щеплення від COVID-19. Це має спростити перетин кордону для громадян обох країн.
- Міністри закордонних справ України, Грузії та Молдови 17 травня підписали тристоронній меморандум "Асоційоване тріо". Він передбачає початок посиленого співробітництва з питань європейської інтеграції.