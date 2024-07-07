Мир в обмен на НАТО без Украины: президент Эстонии решительно ответил Путину

Недавно Путин объявил свое так называемое "мирное предложение", которое предусматривает, что одним из условий завершения войны должен быть отказ Украины от пути в НАТО. Алар Карис высказался по этому поводу.

Членство Украины в НАТО не является предметом для переговоров. Об этом заявил президент Эстонии на пресс-конференции после встречи со своим литовским коллегой Гитанасом Науседой. Политики обсудили, в частности, подготовку к саммиту Альянса на следующей неделе.

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Единая стратегия против России

По словам Кариса, важнейшими темами саммита является полная, долгосрочная и эффективная поддержка Украины как во время, так и после войны, а также укрепление обороноспособности НАТО и готовности противостоять российской угрозе.

Альянс должен послать сильный месседж, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Членство Украины в НАТО не является предметом обсуждения, процесс приобретения членства является необратимым,

– подчеркнул лидер Эстонии.

Карис заявил, что история неоднократно учила, что с агрессорами нельзя мириться, их надо заставлять отвечать за содеянное. Навязанный мир может быть лишь временный, добавил политик.

Карис спрогнозировал, что пренебрежение территориальной целостностью и суверенитетом Украины приведет к новым и более масштабным войнам в будущем. "Россия и другие агрессоры от этого только наберутся смелости для наступления", – объяснил он.

Единственная стратегия, которая работает сейчас, – это максимально поддерживать Украину,

– подчеркнул Карис.

Президент добавил, что Эстония поставила цель выделить на поддержку Украины не менее 0,25 процента своего валового внутреннего продукта (ВВП).

Кроме того, политик уверен, что Россия будет оставаться серьезной военной угрозой для НАТО еще очень долго. Поэтому Альянс должен быть готов противодействовать ей.