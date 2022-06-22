Членство Украины в ЕС поддерживает две трети европейцев, – Reuters

Парламентский опрос ЕС показал, что украинцев будут рады видеть в Евросоюзе большинство населения Европы. Поддержка Украины западным миром является самой высокой за последние 15 лет.

По данным Reuters, ссылавшимся на новое исследование Европейского парламента, почти две трети европейских граждан считают "хорошей идеей" то, что Украина может вступить в Европейский Союз.

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Исследование, опубликованное в среду, 22 июня, свидетельствует о том, что уровень поддержки вступления Украины в ЕС является самым высоким результатом за последние 15 лет.

В ходе опроса Европейского парламента в период с апреля по май 2022 года приняли участие около 27 тысяч человек в 27 странах-членах блока.

Большинство стран проявили более позитивное отношение к членству в ЕС по сравнению с опросом, который проводили в конце прошлого года, говорится в заявлении Европейского парламента. В частности, результаты изменились в странах Балтии, Литве и Эстонии.

Поскольку война возвращается на наш континент, европейцы чувствуют себя более спокойно, зная, что их страны – это часть Европейского Союза,

– отметила президент Европейского парламента Роберта Метсола.

Ухудшение отношения к России и Китаю и европейские ценности: другие результаты исследования

Опрос показал, что каждый десятый респондент воспринимает Россию положительно. В сравнении, в 2018 году положительно страну-террориста воспринимал каждый третий.

Отношение к Китаю тоже ухудшилось. При этом европейцы отметили улучшение имиджа Великобритании и Соединенных Штатов.

Около 60% опрошенных назвали защиту "общеевропейских ценностей" приоритетом, даже если это повлияет на цены и стоимость жизни.

Украина в ЕС: когда страну признают кандидатом

Лидеры Европейского Союза вскоре одобрят рекомендацию Европейской комиссии по предоставлению Украине и Молдове статуса кандидата на вступление в ЕС. Произойдет это на саммите в Брюсселе 23 – 24 июня. Об этом говорится в последнем проекте заключения саммита ЕС.

Несколько дипломатов ЕС заявили, что после нескольких дней внутренних обсуждений в ЕС не оказалось ни одной страны среди 27 стран-членов ЕС, которая выступила бы против предоставления Украине кандидатского статуса. 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

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Другой опрос при поддержке ЕС, опубликованный на прошлой неделе, показал, что 80% поддерживают экономические санкции против России и общую политику безопасности и обороны.