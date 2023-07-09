Германия готовится заблокировать заявку Украины на членство в НАТО, – The Telegraph

Германия использует нынешний саммит НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля для того, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности Украины. В то же время, Берлин будет настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс.

Соответствующую информацию обнародовал источник в Североатлантическом альянсе. Мол, Германия опасается войны с Россией.

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Что известно об опасениях Берлина

Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО. В частности, из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне с Россией.

Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство,

– отметил источник издания.

По их данным, Германия использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

Вступление Украины в НАТО: коротко