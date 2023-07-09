Германия готовится заблокировать заявку Украины на членство в НАТО, – The Telegraph
Источник:The Telegraph
Германия использует нынешний саммит НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля для того, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности Украины. В то же время, Берлин будет настаивать на отсрочке вступления Украины в Альянс.
Соответствующую информацию обнародовал источник в Североатлантическом альянсе. Мол, Германия опасается войны с Россией.
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Что известно об опасениях Берлина
Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО. В частности, из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне с Россией.
Берлин сдержанно относится к перспективе немедленного членства. Ему нужен процесс и время, чтобы разработать гарантии, чтобы фактически заблокировать членство,
– отметил источник издания.
По их данным, Германия использует ежегодный саммит НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.
Вступление Украины в НАТО: коротко
- 30 сентября 2022 года Украина подала срочную заявку на вступление в НАТО. Тогда Владимир Зеленский отметил, что наше государство уже прошло свой путь в НАТО.
- Президент США рассказал, что США готовы предложить Украине гарантии безопасности аналогичны предоставляемым Израилю. Это не обязывает Украину вступать в Североатлантический альянс.
- По словам Джо Байдена, Соединенные Штаты готовы взять на себя десятилетнее обязательство обеспечить безопасность Украины. Эти гарантии предусматривают предоставление пакетов военной и финансовой помощи, а также возможность совместного производства.
- Украина неоднократно уверяла, что стремится сигнала поддержки своего членства в НАТО и надеется получить его на предстоящем саммите Альянса в Вильнюсе 11 – 12 июля.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе 11 – 12 июля Киеву направят четкий сигнал относительно членства в Альянсе. По словам высокопоставленного чиновника, говорится о сигнале поддержки и солидарности с Украиной, чтобы было четко понятно, что будущее Украины – с НАТО.