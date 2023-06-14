Не все на нашей стороне: почему в НАТО не готовы обсуждать членство Украины во время войны

Украинская армия действительно сильнейшая в Европе. Однако вступление в НАТО невозможно пока в Украине продолжается полномасштабная война.

О непростом вступлении в Альянс и будущее Украины в интервью 24 Канала рассказала глава миссии Украины при НАТО Наталья Галибаренко.

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Украина может усилить безопасность НАТО

Она отметила, что у Украины много аргументов о том, что даже самая безопасная ситуация очень изменилась с 2008 года, когда нас не взяли к членам НАТО на саммите в Бухаресте.

Тогда мы больше, я бы сказала, просились под зонтик безопасности в НАТО. Теперь мы можем стать серьезным активом для их безопасности, это тоже сильный аргумент,

– добавила Галибаренко.

По ее словам, у нас реально самая сильная армия в Европе, которая научилась оперировать 600 различных систем и даже ремонтирует их на поле боя. То есть мы серьезно могли бы усилить восточный фланг НАТО, поскольку на нем стояла бы украинская армия. Это тоже, кстати, один из наших аргументов, которые мы продвигаем.

"Конечно, трудно спорить с тем, что во время активной фазы войны нас не возьмут в Альянс. Я понимаю, что угроза применения статьи 5 и того, что Западные страны таким образом вступят в войну с Россией всех отталкивают. Но есть вопросы стратегические, то есть пообещать членство сейчас, ведь это не значит, что оно наступит завтра. Мы готовы к тому, что это произойдет после войны и это один из наших аргументов", – заявила она.

Что мешает вступлению Украины в НАТО

Глава миссии Украины при НАТО подчеркнула, что сейчас против нашего членства выступает не только Венгрия. В то же время, Наталья Галибаренко убеждена, что Украина будет в НАТО и присоединится к Альянсу, ведь другого выхода нет, и Россия не сможет заблокировать этот процесс.

Но, конечно, только после победы независимая, демократическая Украина суверенная сможет задать вопрос о своем членстве, – подытожила она.

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Добавим, что в мае 2023 г. в НАТО и Европейский союз поддержку вступления Украины выразили Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция. Это было важное и судьбоносное заявление со стороны стран Севера ческой Европы. В общей сложности уже 20 стран Североатлантического альянса поддержали вступление Украины в НАТО.