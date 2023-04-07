Членство в НАТО – услуга, которую Украина сделает Европе – Пионтковский

Недавно Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина вступит в НАТО только после победы в войне. Впрочем, уже сейчас украинская армия выполняет главную функцию альянса – защиту Европы.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский. Он отметил, что в Европе понимают, какую важную роль сейчас играет Украина в плане безопасности.

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Основная функция НАТО

Главной целью для Владимира Путина было и не допустить Украину до вступления в НАТО. Для этого русский диктатор готов делать все. Впрочем, западные партнеры Украины утверждают, что как только мы выиграем войну, то станем членом Альянса.

Я бы сказал, что де-факто Украина уже член НАТО, причем один из передовых. НАТО была создана для защиты Европы от западных орд. Сейчас эту функцию выполняет армия Украины,

– отметил Пионтковский.

Американская разведка предполагала, что Киев "возьмут через 5 дней", как в этом был уверен и Путин. Оппозиционер подчеркнул, что если бы Путин действительно одержал такую триумфальную победу и в ореоле этой победы стал бы на границах стран Балтии и Польши, вероятно, Запад не устоял бы перед его ядерными угрозами. Впрочем, за год войны Запад очень изменился и не поддается на провокации России.

Сейчас именно Украина выполняет функцию Североатлантического альянса, в частности благодаря поставкам оружия.

"Победа на поле боя будет достигнута с помощью натовского оружия, а после этого формальное членство Украины будет утверждено", – подчеркнул публицист.

Андрей Пионтковский о вступлении Украины в НАТО: смотреть видео

Услуга Европе

По словам Пионтковского, сейчас членство Украины в НАТО – это не услуга, которую нам оказывает Запад. Ранее в Альянсе искали отговорки и причины, по которым Украину не могут принять, но теперь украинская армия сама выполняет ту миссию, для которой Североатлантический альянс и был создан.

"Членство в НАТО – это услуга, которую оказывает Украина Европе. В Европе это хорошо понимают", – подчеркнул оппозиционер.

Следует также добавить, что недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что план действий по вступлению Украины в НАТО снят с повестки дня.

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