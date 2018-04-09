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ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Члены экипажа "Норд" во второй раз попытались скрыться на неподконтрольную Украине территорию

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Украинские пограничники не пустили членов экипажа крымского судна "Норд" в оккупированный Крым.

Об этом в Facebook сообщил представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин.

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Те пытались бежать через контрольно-пропускной пункт "Чонгар" в ночь на понедельник, 9 апреля. Однако не имели при себе документов, кроме российских фейковых паспортов.

Сегодня ночью команда судна "Норд", 10 человек, которая 25 марта нарушила Закон Украины и зашла в Азовское море с российским флагом, пыталась пересечь админграницу "Чонгар", чтобы вернуться во временно оккупированноый Крым, но украинские пограничники не пропустили их по "аусвайсам" (выданным в оккупированном Крыму российским паспортам – 24),
– написал Бабин.

Напомним, в воскресенье, 25 марта украинские пограничники задержали сейнер "Норд" под российским флагом в части украинских вод Азовского моря. Судно было доставлено в порт Бердянска, а против его экипажа возбужден ряд дел. Ночью 8 апреля команда судна "Норд" попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" на Харьковщине.

Теги: Новости Крыма Госпогранслужба Водный транспорт Новости Украины Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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