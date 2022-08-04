Чмут рассказал, почему "Вернись живым" выбрал для сотрудничества турецкий Baykar

Фонд помощи армии "Вернись живым" и турецкая компания Baykar подписали меморандум о сотрудничестве. Кроме текущих закупок для фронта, это отдельный проект.

Об этом 24 каналу рассказал Тарас Чмут – военный эксперт и директор благотворительного фонда "Вернись живым". Фонд выходит на новый системный уровень работы с международными партнерами.

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Почему именно Baykar

Как пояснил Чмут, с мая 2022 года реализовывалась закупка комплексов Bayraktar TB2 для нужд Главного управления разведки Минобороны.

"После успешной реализации первого соглашения, по приглашению руководства завода, мы приехали в Турцию, чтобы подумать о возможных точках будущего сотрудничества", – пояснил он.

По его словам, помимо прочего, говорится о более масштабных проектах. Они будут относиться к аэроразведке, новым автомобилям, бронетехнике и другим средствам для радиотехнической разведки и борьбы.

Комплекс Bayraktar TB2 был одним из таких проектов, который мы три месяца держали фактически в тайне – до момента его реализации, поставки в Украину и передачи войскам,

– сказал Чмут.

Детали не разглашают, но есть интересные наработки

Все детали будут обнародованы уже после их реализации, ведь этот рынок требует тишины, а не огласки. Первые результаты уже есть – беспилотники уже в Украине.

Кроме этого есть некоторые интересные наработки, которые сейчас проходят испытания. Если они пройдут успешно – где-то станет меньше россиян.

Bayraktar и "Вернись живым" объявили о сотрудничестве: смотрите детали в видео

Фонд "Вернись живым" и производитель Bayraktar официально объявили о сотрудничестве

Директор турецкого производителя беспилотников Baykar Халук Байрактар и директор фонда "Вернись живым" Тарас Чмут подписали в Стамбуле меморандум о дальнейшем партнерстве.

Детали будущего взаимодействия стороны пока не раскрывают. Известно лишь, что партнеры договорились "обеспечивать друг друга всестороннюю поддержку для развития сотрудничества и реализации новых совместных проектов".

Что известно о фонде

"Вернись живым" – один из крупнейших фондов помощи украинским военнослужащим с 2014 года. Фонд обеспечивает все военные подразделения тепловизорами и приборами ночного видения, мобильными комплексами наблюдения, беспилотниками, разминированными комплектами и другой высокоточной техникой.

Фонд также обучает снайперов, саперов, артиллеристов, операторов беспилотных летательных аппаратов и специалистов по медицинской помощи.