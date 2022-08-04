Про це 24 каналу розповів Тарас Чмут – військовий експерт та директор благодійного фонду "Повернись живим". Тож фонд виходить на новий системний рівень роботи із міжнародними партнерами.

До теми "Повернись живим" і Baykar підписали меморандум про партнерство

Чому саме Baykar

Як пояснив Чмут, з травня 2022 року реалізовували закупівлю комплексів Bayraktar TB2 для потреб Головного управління розвідки Міноборони.

"Після успішної реалізації першої угоди, на запрошення керівництва заводу, ми приїхали в Туреччину, щоб подумати про можливі точки майбутньої співпраці", – пояснив він.

За його словами, окрім іншого, мовиться про більш масштабні проєкти. Вони стосуватимуться аеророзвідки, нових автомобілів, бронетехніки та інших засобів для радіотехнічної розвідки та боротьби.

Комплекс Bayraktar TB2 був одним із таких проєктів, який ми три місяці тримали фактично у таємниці – до моменту його реалізації, постачання в Україну та передачі військам,

– сказав Чмут.

Деталі не розголошують, але є цікаві напрацювання

Усі деталі оприлюднять уже після їхньої реалізації, адже цей ринок вимагає тиші, а не розголосу. Перші результати уже є – безпілотники вже в Україні.

Крім цього, є деякі цікаві напрацювання, які зараз проходять випробування. Якщо вони минуть успішно – десь поменшає росіян.

До слова, у червні українці всього лише за 3 дні зібрали кошти на придбання чотирьох Bayraktar. Міноборони повинно було законтрактувати цю "покупку", але компанія Baykar вирішила зробити подарунок, віддавши за просто так 3 безпілотники.

Bayraktar і "Повернись живим" оголосили про співпрацю: дивіться деталі у відео

Фонд "Повернись живим" і виробник Bayraktar офіційно оголосили про співпрацю

Директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство.

Деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Відомо лише, що партнери домовилися "забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів".

Що відомо про фонд

"Повернися живим" – один із найбільших фондів допомоги українським військовослужбовцям з 2014 року. Фонд забезпечує всі військові підрозділи тепловізорами та приладами нічного бачення, мобільними комплексами спостереження, безпілотниками, розмінованими комплектами та іншою високоточною технікою.

Фонд також навчає снайперів, саперів, артилеристів, операторів безпілотних літальних апаратів та спеціалістів із медичної допомоги.