Почему Россия не считается с людскими потерями

В России 110 миллионов избирателей. Если 21 тысяча из них погибнет, получится один на пять тысяч взрослых россиян.

Масштаб не тот

Через систему родственных связей страна этого даже не заметит.

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А слабые связи блокируются угрозами (расскажешь, напишеш - не получишь гробовые). Независимые СМИ в России тоже уничтожены.

В связке с пропагандой это делает режим не чувствительным к людским потерям.

Рейтинговая война

В прошлом году смертность от пандемии в России составила миллион человек.

Рейтинг власти тогда чуть упал. Могли использовать резервы, но берегли для войны.

И оказались правы – после начала войны рейтинг поднялся до небес.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: