Почему русские оккупанты ведут себя как варвары

Еще одна "прекрасная" сторона агрессии России – варварство по отношению к памятникам, культурным ценностям, наследию нашего и не только нашего народа.

Музей Приймаченко уничтожили. Бабий Яр обстреляли. Разрушили уникальную Площадь Свободы в Харькове. Все это – без понятных сугубо военных целей.

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И вообще без понятных целей, кроме одной – тупо уничтожать все подряд и упиваться этим.

Не шизофрения, а план

На этом фоне информация о планах уничтожения Софии Киевской уже не кажется шизофреническим бредом, а действительно может быть частью "Генерального плана" по принуждению нас к капитуляции путем уничтожения, в частности, и культурного наследия.

Кобзарь в Бородянке – свидетель преступлений оккупантов / соцсети

Вот от какой орды мы сейчас сами прикрываем Европу. Там бы им, конечно, тоже было бы где "погулять".

Россияне бомбят центр Харькова – смотрите видео: