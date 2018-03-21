08:22
21 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
-2°C -7°C
  • четверг
    0°C -8°C
  • пятница
    1°C -14°C
  • суббота
    3°C -14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Униженный Путин. Пьяный пилот
Вєсті Кремля
23:28, 20 марта
Вести.UA. Савченко пугает.
Вєсті.UA
20:50, 20 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сегодня
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Программы Итоги дна
НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018

Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні

Итоги дна 13 Читати новину українською

З кредитами в нас дійсно якось складно останнім часом. Тому що виявилось, що їх дають лише в комплекті із певними вимогами. І дотримуватись цих вимог наші еліти вважають мало не зазіханням на український корупційний суверенітет.

А щодо інвестицій, про які Петро Олексійович говорить регулярно і останній раз буквально тиждень тому, то Генеральна прокуратура України швидко пояснила, що якщо інвестиції потрібні, як повітря, то час вчитись дихати чимось іншим.

Читайте также: Перемога "Нафтогазу": хто справжній герой у суперечці та на що образився Гройсман

Щоб якомога чіткіше донести свою думку ГПУ провела низку обшуків на "Новій пошті". Причому добротно, з обшуком у керівництва, вилученням техніки. Коротше, інвестиційний клімат теплішав з кожною хвилиною перебування прокурорів.

Тут можна пригадати історію, як під час обшуку прокурори вкрали талони на пальне і припустити, що ГПУ просто потрібно було розіслати кілька пакунків – і не платити ж за відправлення – їх втиху підкинули на відправку під час обшуку.

Або моментально з’явився жарт-перефраз виступу Луценко у парламенті про те, що "Нова пошта" запланувала розсилати депутатам бомби, а хто виживе – поштарі добиватимуть бандеролями. Але – реально ГПУ зробила все, щоб бажання жартувати не виникало.

Вони проводили обшуки у компанії, яка в топі платників податків в країні, через ухиляння від сплати податків. Вони проводили обшуки у публічної – в побутовому сенсі – компанії, в якої легальних відділень більше, ніж нелегальних точок з гральними автоматами. З ними у ГПУ відносини більш дружні, от Юрій Луценко опівночі зустрічається з великим експертом ігрового бізнесу нардепом БПП Третьяковим.

Але генпрокуратура не цікавиться гральними податками, вона влаштувала шоу у компанії, на послугах якої зріс цілий пласт малого бізнесу – власне, інтернет-торгівля в країні. Яка відома, присутня в житті кожного українця і користь від якої мешканець держави сформулювати може. Чого не скажеш про користь від ГПУ.

Коротше, з точки зору покращення інвестклімату, Луценко після цього обшуку міг направити до адміністрації глиняного прутня з припискою на чому він тільки що цей інвестклімат провернув. В принципі, він це міг зробити просто під час обшуку з відділення. Це ж пошта.

І наголошу, все це справедливо навіть якби у ГПУ були беззаперечні докази якоїсь катастрофічної несплати "Новою поштою" податків. Адже інвестклімат – це виключно про довіру. А довіри до ГПУ не існує. Як і доказів.

Однак, одразу за першим прутнем на банкову, Луценко мав би відправити другий. Тому що результатом обшуків став – нуль. Нічого. Прокурори влаштували 16 обшуків і пішли. Забрали ноутбук директора і "готівкові грошові кошти". У поштовій компанії, через яку ведуть платежі тисячі торгівців готівка передбачувано виявилась клієнтською.

І знаєте, я міг би зараз заявити, що коли прокуратура налітає на бізнес, щось звідси виносить, а потім по-тихому зливається, то це робиться виключно заради того, щоб надоїти з бізнесу грошей. Але навіщо я буду це казати, якщо є спікери значно більш обізнані на цьому питанні:

"Таких справ є тисячі, до суду доходять десятки". Це рівно рік тому. Юрій Луценко. Розповідає, що коли прокуратура порушує справу по 212 статті – ухиляння від сплати податків, а потім нічого не знаходить, то це однозначно мародерство. І що так робити не можна. Що, Юрій Віталійович, проблема з мародерами у Генпрокуратурі. Та сама фігня. Проблема з прокуратурою в усіх. Генпрокурори не всі.

Читайте также: Хто влаштував Генпрокуратурі рекламний бенкет

Просто розумієте, не можна влаштовувати обшуки у легального бізнесу, і нічні зустрічі з власником нелегального. Не можна отримувати міжнародні кредити і зберігати внутрішню корупцію. Не можна засуджувати наїзди на бізнес з телеекранів і продовжувати їх у реальності.

Не можна говорити "а чо, ми цього разу без автоматників", тому що не в автоматниках справа. Коротше, не можна мати одночасно "Нову пошту" і стару Генпрокуратуру. Конфлікт версій. А взагалі, наш інвестиційний клімат шикарно описує історія з головою Національної ради інвестицій Борисом Ложкіним. Пан Ложкін очолив Національну раду інвестицій. За рік ця рада жодного разу не зібралась. І ось днями виявилось, що Ложкін інвестував у нерухомість під Дюссельдорфом, Німеччина. Не можна сказати, що Ложкін не спрацював. Він спрацював – просто у режимі реверсу.

Теги: Новости политики ГПУ Итоги дна Новая почта Юрий Луценко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук