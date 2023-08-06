Чонгарский автомобильный мост устал: в сети показали фото
Источник:Сергей Стерненко
Чонгарский мост 6 августа в очередной раз посетил "хлопок". В результате переправа снова разрушена.
Об этом рассказал украинский блогер и активист Сергей Стерненко. Также он показал фото поврежденного моста.
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Чонгарский мост поврежден
Стерненко около 16:00 6 августа сообщил, что захватчики временно закрыли пункт пропуска КПП "Чонгар".
Чонгарский автомобильный мост устал,
– написал позже активист, распространив соответствующие фотографии.
Чонгарский мост поврежден / Фото со страницы Сергея Стерненко
На фотографиях видны пробоины на переправе. Интересно, что так называемая "власть" временно оккупированного Крыма также обнародовала эти фото.
На переправе появились пробоины / Фото со страницы Сергея Стерненко
Путинский приспешник Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ якобы обстреляли Чонгарский мост ракетами Storm Shadow.
"По данным Сальдо, на Чонгарском мосту в результате удара ВСУ образовались три пробоины, опорные конструкции не повреждены", – сообщили в российских СМИ.
Оккупанты заявляют об ударе Storm Shadow / Фото росСМИ
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Чонгар был буферной зоной
В 2014 году россияне установили возле Чонгара блокпост и заминировали поля вокруг села. В конце концов, там появился КПВВ, через который можно было въехать с территории Украины во временно оккупированный Крым.
Россияне оккупировали Чонгар 24 февраля 2022 года. Через мосты захватчики перебрасывают свою военную технику на материковую Украину.
Стоит отметить, что в Чонгаре есть несколько мостов:
- железнодорожный мост и дамба через залив Сиваш на перегоне Новоалексеевка – Джанкой;
- автомобильный мост на европейской автодороге Е105, берущей свое начало в норвежском Киркенесе и заканчивающейся в Ялте.
Где расположен Чонгар: показываем на карте