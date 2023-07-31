Пока Кремль велел молчать: Чонгарский железнодорожный мост серьезно поврежден – фото со спутника
Японский исследователь Хиденори Ватанаве показал видео Чонгарского железнодорожного моста со спутника. На нем виден существенно поврежденный участок.
В то же время, российские блоггеры не рассказывают об атаке Сил обороны Украины на Чонгарский мост. Аналитики американского Института изучения войны рассказали, о чем может свидетельствовать отсутствие реакции россиян, пишет 24 Канал.
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Как изменился Чонгарский мост
Хиденори Ватанове показал снимки моста за 24 июля и за 30, то есть уже после атаки.
Область, обведенная красной рамкой, кажется поврежденной. На севере виден поезд,
– написал исследователь.
Как выглядел Чонгарский мост 24 и 30 июля: смотрите видео
Почему российские блоггеры молчат о мостах
Отсутствие реакции российских военных блогеров на украинский удар на мосту через Чонгар является заметным переломом в российских репортажах о войне в Украине и может свидетельствовать о том, что Кремль приказал российским милблогерам воздерживаться от освещения определенных тем,
– заявили в ISW.
Там объяснили, что аналитики американского Института изучения войны не наблюдали ни одной дискуссии:
- ни военных блоггеров по поводу украинского удара;
- ни российских милблогеров, продвигавших заявление главы оккупационной "администрации" Херсонской области Владимира Сальдо о том, что российские войска перехватили 12 украинских крылатых ракет Strom Shadow, нацеленных на мост.
"Единственным другим российским источником, прокомментировавшим эти удары, был местный российский телеграм-канал, который усилил вероятные заявления российских туристов в этом районе о том, что мост закрыт для движения", – отметили в ISW.
Также аналитики вспомнили, как российские военные блоггеры реагировали на удар Украины по мосту 22 июня 2023 года. Тогда они выражали массовое возмущение и беспокойство. Более того, российские милблогеры регулярно комментируют как успешные, так и якобы неудачные украинские удары по российской логистике.
Мост Чонгар является заметным узким местом вдоль важной российской наземной линии связи, и очень маловероятно, что российские военные блоггеры добровольно проигнорировали бы успешный или неудачный украинский удар по мосту,
– заявили в ISW.
Там предположили, что избранные российские милблогеры, вероятно, формируют свое освещение войны в Украине в пользу кремлевских нарративов. В частности, из-за страха наказания Кремля после удаления известных критических голосов в российском информационном пространстве. Речь идет о террористе Игоре Гиркине и владельце вагнеровцев Евгении Пригожине.
"Однако общий страх перед наказанием Кремля вряд ли приведет к столь почти общему отсутствию освещения драматического события, и более вероятно, что конкретная директива Кремля не освещать сбои в критически важных сообщениях повлекла это отсутствие отчетности", – считают аналитики.
Атака на Чонгарский мост: коротко
- 29 июля коллаборант Сальдо заявил, что якобы ВСУ запустили по Чонгарскому мосту 12 ракет Storm Shadow. По его словам, якобы российская ПВО все ракеты сбила.
- Однако россияне в течение дня жаловались, что их не пропускают через Чонгарский мост из-за повреждений. Мол, мост взорвали, поэтому он закрыт.
- Уже вечером 29 июля Силы обороны Украины подтвердили успешную атаку по мосту. В частности, наши военные заявили, что Силы обороны Украины успешно нанесли удар по Чонгарскому мосту утром 29 июля 2023 года.