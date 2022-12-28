Возле границы с Украиной взорвался БТР с россиянами
28 декабря 2022, 13:57Читати новину українською
У государства-агрессора в очередной раз произошла "трагедия". Возле границы с Украиной на мине взорвался БТР с российскими пограничниками.
В результате взрыва есть пострадавшие. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.
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Что известно о взрыве БТР с российскими пограничниками
По предварительной информации, БТР с российскими пограничниками взорвался якобы на украинской мине в районе пограничного пункта "Крупец" Курской области. В результате этого у бронетранспортера оторвало колесо, а также пострадали двое военнослужащих.
У одного из солдат – перелом левой ноги, а у другого – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В настоящее время они находятся в больнице.
К россиянам часто приходит "хлопок"
- Недавно в Белгородской и Курской областях раздавались взрывы. Это произошло в день рождения российской противовоздушной обороны.
- На аэродроме в Энгельсе, откуда российская авиация вылетает обстреливать Украину, также прозвучали мощные взрывы.
- 20 декабря в российской Чувашии произошел мощный взрыв. Предварительно, там вспыхнул газопровод.
- Также 20 декабря "хлопок" произошел и в Белгородскую область. Сообщалось, что над Шебекино был виден густой дым, а местным жителям приходили сообщения об обстрелах.
- А 28 декабря в Ростовской области случился масштабный пожар. Дотла сгорел корпус воинской части.