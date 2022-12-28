Возле границы с Украиной взорвался БТР с россиянами

У государства-агрессора в очередной раз произошла "трагедия". Возле границы с Украиной на мине взорвался БТР с российскими пограничниками.

В результате взрыва есть пострадавшие. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 канал.

Обратите внимание Минобороны показало, чем занимаются оккупанты, когда на их головы падают мины

Что известно о взрыве БТР с российскими пограничниками

По предварительной информации, БТР с российскими пограничниками взорвался якобы на украинской мине в районе пограничного пункта "Крупец" Курской области. В результате этого у бронетранспортера оторвало колесо, а также пострадали двое военнослужащих.

У одного из солдат – перелом левой ноги, а у другого – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. В настоящее время они находятся в больнице.

К россиянам часто приходит "хлопок"