Внаслідок вибуху є постраждалі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

Зверніть увагу Міноборони показало, чим займаються окупанти, коли на їхні голови падають міни

Що відомо про вибух БТР з російськими прикордонниками

За попередньою інформацією, БТР з російськими прикордонниками підірвався нібито на українській міні в районі прикордонного пункту "Крупець" Курської області. Внаслідок цього у бронетранспортера відірвало колесо, а також постраждали двоє військовослужбовців.

В одного з солдатів – перелом лівої ноги, а в іншого – закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Наразі вони перебувають у лікарні.

До росіян часто приходить "бавовнятко"

  • Нещодавно у Бєлгородській та Курській областях лунали вибухи. Це сталося у день народження російської протиповітряної оборони.
  • На аеродромі в Енгельсі, звідки російська авіація вилітає обстрілювати Україну, також пролунали потужні вибухи.
  • 20 грудня у російській Чувашії стався потужний вибух. Попередньо, там спалахнув газопровід.
  • Також 20 грудня "бавовна" сталася і в Бєлгородській області. Повідомлялося, що над Шебекіно було видно густий дим, а місцевим жителям приходили повідомлення про обстріли.
  • А 28 грудня у Ростовській області спалахнула масштабна пожежа. Дотла згорів корпус військової частини.