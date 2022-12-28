Внаслідок вибуху є постраждалі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.
Зверніть увагу Міноборони показало, чим займаються окупанти, коли на їхні голови падають міни
Що відомо про вибух БТР з російськими прикордонниками
За попередньою інформацією, БТР з російськими прикордонниками підірвався нібито на українській міні в районі прикордонного пункту "Крупець" Курської області. Внаслідок цього у бронетранспортера відірвало колесо, а також постраждали двоє військовослужбовців.
В одного з солдатів – перелом лівої ноги, а в іншого – закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Наразі вони перебувають у лікарні.
До росіян часто приходить "бавовнятко"
- Нещодавно у Бєлгородській та Курській областях лунали вибухи. Це сталося у день народження російської протиповітряної оборони.
- На аеродромі в Енгельсі, звідки російська авіація вилітає обстрілювати Україну, також пролунали потужні вибухи.
- 20 грудня у російській Чувашії стався потужний вибух. Попередньо, там спалахнув газопровід.
- Також 20 грудня "бавовна" сталася і в Бєлгородській області. Повідомлялося, що над Шебекіно було видно густий дим, а місцевим жителям приходили повідомлення про обстріли.
- А 28 грудня у Ростовській області спалахнула масштабна пожежа. Дотла згорів корпус військової частини.