Внаслідок вибуху є постраждалі. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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Що відомо про вибух БТР з російськими прикордонниками

За попередньою інформацією, БТР з російськими прикордонниками підірвався нібито на українській міні в районі прикордонного пункту "Крупець" Курської області. Внаслідок цього у бронетранспортера відірвало колесо, а також постраждали двоє військовослужбовців.

В одного з солдатів – перелом лівої ноги, а в іншого – закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Наразі вони перебувають у лікарні.

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